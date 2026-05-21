رامبن میں انسداد منشیات مہم، ضلع انتظامیہ رامبن نے بانہال میں میگا پدیاترا کا اہتمام کیا
شرکاء سے نشہ مکت معاشرے کے قیام کا عہد لیا گیا۔ نوجوانوں میں کھیلوں اور صحت مند زندگی کو فروغ دینے کا وعدہ لیا گیا۔
Published : May 21, 2026 at 9:47 AM IST
رامبن، جموں وکشمیر (نواز رونیال): نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے جاری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، ضلع انتظامیہ رامبن نے سب ڈویژن بانہال میں منشیات کے خلاف مہم کو مزید مؤثر بنانے اور نوجوانوں و عام لوگوں میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان آگاہی پیدل مارچ (پدیاترا) اور بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔
اس پروگرام کی صدارت حکومتِ جموں و کشمیر کے محکمۂ سائنس و ٹیکنالوجی کی کمشنر سیکریٹری محترمہ ببیلا رکوال نے کی، جو ضلع رامبن میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے نفاذ کے لیے مینٹر سیکریٹری بھی ہیں۔ اس موقع پر طلبہ، نوجوانوں، سول سوسائٹی کے اراکین، اساتذہ، افسران اور مقامی شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
قومی نغمے اور قومی ترانے سے کیمپ کا آغاز
ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، اے ڈی سی رامبن ورنجیت سنگھ چرک، ایس ڈی ایم بانہال محمد نصیب بجراں، ایس ڈی ایم رامسو سید مظہر حسین شاہ اور دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول بوائز بانہال میں منعقدہ میگا آگاہی کیمپ کا آغاز قومی نغمے اور قومی ترانے سے ہوا۔
نوجوانوں سے نشہ مکت معاشرے کے قیام کا عہد
اس کے بعد کمشنر سیکریٹری نے شرکاء سے نشہ مکت معاشرے کے قیام کا عہد لیا اور نوجوانوں میں کھیلوں اور صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینے کے مقصد سے مہم کے تحت منعقدہ والی بال میچ کا افتتاح کیا، تاکہ منشیات کی لت کے متبادل کے طور پر مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی دوران کمشنر سیکریٹری نے گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول بوائز بانہال سے ایک بائیک ریلی اور عظیم پدیاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کا مقصد منشیات کے خلاف پیغام کو عام کرنا تھا۔ یہ ریلی مرکزی بازار سے گزرتی ہوئی ڈاک بنگلہ بانہال پر اختتام پذیر ہوئی۔
والدین کی مشترکہ ذمہ داری منشیات کے خلاف جنگ
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر سیکریٹری نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ پورے معاشرے، انتظامیہ، تعلیمی اداروں اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے طلبہ کی فعال شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع کے بچے بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اس طرح کی بیداری سرگرمیاں انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور سماجی شعور اجاگر کرنے کا مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔
سماجی برائی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر
کمشنر سیکریٹری نے اس بات پر زور دیا کہ ثقافتی سرگرمیاں، ڈرامے، گیت اور پریزنٹیشنز عوام، خصوصاً نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے کے مؤثر ذرائع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد صرف منشیات کی لت کے مسئلے کی نشاندہی کرنا نہیں بلکہ متاثرہ افراد کے علاج، مشاورت اور بحالی کو بھی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ منشیات کے خلاف جنگ ایک مسلسل عمل ہے اور اس سماجی برائی کے خاتمے کے لیے اجتماعی اور مستقل کوششیں ناگزیر ہیں۔
100 روزہ انسدادِ منشیات مہم کو بھرپور تائید
ڈپٹی کمشنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ معزز لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے 11 اپریل کو شروع کی گئی 100 روزہ انسدادِ منشیات مہم کو ضلع بھر میں بھرپور انداز میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے منشیات کی طرف مائل ہونے اور اس کے خاندانوں و معاشرے پر تباہ کن اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انتظامیہ، پولیس، سول سوسائٹی، مذہبی رہنما اور مقامی برادریاں مل کر رامبن کو منشیات سے پاک ضلع بنانے کے لیے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی کہ وہ اس تحریک میں شامل ہوں اور مشاورت و بحالی کی کوششوں کی حمایت کریں تاکہ متاثرہ نوجوانوں کو دوبارہ معاشرے کے مرکزی دھارے میں لایا جا سکے۔