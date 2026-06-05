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ترال میں نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان پولیس نے منشیات فروش کی جائیداد کو کیا منہدم
یہ کارروائی منشیات فروشوں کے اثاثوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر منشیات کی لعنت پر قابو پانے کے لیے کی گئی ہے۔
Published : June 5, 2026 at 3:40 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے ایک حصے کے طور پر منشیات فروش محمد یونس قریشی ولد محمد اسماعیل قریشی، باسمانی بٹنور کی ایک دکان کو متعلقہ سول حکام کے ساتھ مل کر منہدم کر دیا گیا۔ یہ فرد نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکو ٹراپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت درج متعدد مقدمات میں ملوث ہے اور اس کی شناخت منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں مصروف عادی مجرم کے طور پر کی گئی ہے۔ مسمار کیا گیا ڈھانچہ غیر قانونی طور پر کھڑا کیا گیا تھا اور اسے منشیات سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے مالی فائدہ کے ذریعہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔
یہ کارروائی منشیات فروشوں کے اثاثوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر منشیات کی لعنت پر قابو پانے کے لیے پولیس اور سول انتظامیہ کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ اس طرح کے اقدامات کا مقصد منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنا، منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کو روکنا اور منشیات سے پاک معاشرے کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے اور عوام سے منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں تعاون کرنے کی اپیل کرتی ہے۔واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی اونتی پورہ علاقے میں ایک منشیات فروش کی جائیداد کو منہدم کیا گیا تھا۔