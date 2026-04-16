منشیات مخالف مہم میں عوامی شمولیت ضروری: ایل جی منوج سنہا
منشیات کے خلاف جاری مہم میں نوجوانوں کی شمولیت پر زور دیتے ہوئے سنہا نے لوگوں کو اس مہم کا حصہ بننے کی دعوت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 3:34 PM IST
سرینگر (جاوید میر): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف مہم وزیر اعظم نریندر مودی کے "نشہ مکت بھارت" کے خواب کے عین مطابق ہی چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام خاص کر نوجوانوں کو منشیات سے بچنے اور منشیات مخالف مہم میں شریک ہوکر ایک تندرست اور منشیات سے پاک معاشرے کی تکمیل کو یقینی بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
سرینگر میں "نشہ مکت ابھیان" پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ کو عوامی تحریک بنانا ہوگا اور اسے صرف حکومت یا انتظامیہ پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے منشیات سے پاک بھارت کے عزم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یہ مہم جموں و کشمیر کے دیہات اور مقامی سطح تک پہنچائی جا رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "منشیات کی لت صرف ایک فرد یا ایک کنبے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین سماجی خطرہ ہے۔" اس بات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "نوجوان نسل کو بیداری، بروقت مداخلت اور بحالی کے ذریعے محفوظ بنانا ضروری ہے۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے والدین، اساتذہ، مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی اور نوجوان گروپوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایسے نوجوانوں کی نشاندہی کریں جو نشے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے منشیات فروشوں اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف سخت کارروائی جاری رہنے کا عزم دہرایا جبکہ متاثرہ نوجوانوں کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے مشاورت اور بحالی پر بھی برابر توجہ دینے کی یقین دہانی کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "وزیر اعظم کا ایک صحت مند، بااختیار اور نشہ سے پاک بھارت کا خواب اسی وقت پورا ہوگا جب سب لوگ مل کر اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور جموں و کشمیر اس مشن کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔"
