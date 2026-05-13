ترال میں نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف پی ایس اے کا مطالبہ
مقررین نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے۔
Published : May 13, 2026 at 8:54 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جموں وکشمیر میں ان دنوں منشیات کے خلاف جنگ جاری ہے ۔ ایل جی منوج سنھا اس مہم کی از خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج موصوف نے کپواڑہ میں منشیات مخالف پروگرام میں شرکت کی وہیں نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں آج ایٹرنل سکول ترال میں ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔
اس پروگرام کا اہتمام میونسپل کمیٹی ترال، نے پولیس اور اسکول ھذا نے کیا۔ جس میں اسٹیزن کونسل کے چیرمین فاروق ترالی، محکمہ پولیس، آشاورکرز اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران سماج میں منشیات کو دور رکھنے پر بحث کی گئی اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ نشہ مکت بھارت پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔
مقررین نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت اس لعنت نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں ہوشربا حد تک اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔
خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ جب کہ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔مقررین نے مزید کہا کہ منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔
مقررین نے طلبہ پر منشیات سے خود کو رور رکھنے اور اس حوالہ سے مکمل جانکاری حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا کیونکہ طلبہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے فاروق ترالی نے بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف باضابطہ پی ایس اے لگایا جاے تاکہ اس لعنت کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔
