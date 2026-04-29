کوکرناگ میں ایک منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں چرس برآمد

کوکرناگ میں ایک منشیات فروش گرفتار، بھاری مقدار میں چرس برآمد
کوکرناگ پولیس نے معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران ایک مشتبہ شخص کو روکا، پولیس کو دیکھ کر ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی۔
Published : April 29, 2026 at 1:26 PM IST
اننت ناگ: منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے کوکرناگ علاقے میں ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی ایک ٹیم نے معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران دودھ کول اڈہال وائلو کے مقام پر ایک مشتبہ شخص کو روکا، جس کی شناخت گلزار احمد شیخ ولد عبدالستار شیخ ساکن اڈہال کے طور پر ہوئی ہے۔ جو گڈول سے اڈہال کی طرف جا رہا تھا۔
پولیس کو دیکھ کر ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر اسے روک کر تلاشی لی گئی۔ اس دوران ملزم کے قبضے سے تقریباً 4.4 کلوگرام چرس نما پاؤڈر ایک پلاسٹک بیگ میں برآمد کیا گیا۔
ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں ایف آئی آر نمبر 36/2026 کے تحت دفعہ 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ منشیات کے اس نیٹ ورک کے دیگر روابط اور ذرائع کا پتہ لگایا جا سکے۔
اننت ناگ پولیس نے معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات فروشی سے متعلق کسی بھی معلومات کو پولیس کے ساتھ شیئر کریں۔