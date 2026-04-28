اننت ناگ میں ڈرگ کنٹرول کی بڑی کارروائی، چھ میڈیکل شاپس بند
اننت ناگ میں ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے چھ میڈیکل شاپس بند کردی۔
Published : April 28, 2026 at 10:52 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): اننت ناگ میں ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن نے ادویات کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے چھ میڈیکل شاپس کی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن نے مختلف علاقوں میں اچانک معائنہ کیا جن میں بٹینگو، جبلی پورہ اور آروانی شامل ہیں۔
حکام کے مطابق معائنے کے دوران کئی دکانوں میں ادویات کی خرید و فروخت کا ریکارڈ درست طریقے سے برقرار نہیں رکھا جا رہا تھا، جو ڈرگز اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے چھ میڈیکل اسٹورز کو موقع پر ہی بند کر دیا گیا۔
آرونی میں کئی میڈیکل اسٹورس کے خلاف کارروائی
متاثرہ دکانوں میں ہیلتھ کیئر میڈیکل اسٹور بٹینگو، آر آئی فارمیسی جبلی پورہ، وار الشفاء میڈیکل اسٹور آرونی، شائننگ میڈیکل اسٹور آرونی، الشفاء میڈیکل اسٹور آرونی اور ہیلتھ کیئر میڈیکل اسٹور آرونی شامل ہیں۔
عوامی صحت کا تحفظ اور ادویات کے شعبے میں شفافیت کو یقینی بنانا مقصد
حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی عوامی صحت کے تحفظ اور ادویات کے شعبے میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ بھی ایسے معائنے جاری رہیں گے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
نشہ مکت بھارت ابھیان
واضح رہے کہ ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن، وادیٔ کشمیر میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔