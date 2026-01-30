ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیر میں ڈرگ الرجی سے مردوں کے مقابلے خواتین زیادہ متاثر
ڈاکٹر طاہا کا کہنا ہیکہ ڈرگ الرجی سے متاثر لوگ میں سے80 فیصد لوگوں کو 5 سال بعد یہ الرجی نہیں رہتی ہے۔
سرینگر (پرویز الدین ): ڈرگ الرجی کسی دوا کے خلاف مدافعتی نظام کا ایک غیر معمولی ردعمل ہے، جو خارش، سرخ دانے، سوجن، یا سانس لینے میں دشواری وغیرہ جیسے اثرات پیدا کر سکتی ہے اور کسی بھی مریض کو کسی بھی دوا کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔
ڈرگ الرجی اصل میں ہے کیا اس کے اہم علامات اور اثرات کیا ہوتے ہیں۔ کن لوگوں کو یہ زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جموں و کشمیر میں اس ڈرگ الرجی کا تناسب کیا ہے، اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جواہر لال نہرو میموریل اسپتال سرینگر میں شعبہ میڈیسن کے ڈرگ الرجی کلینک کے انچارج ڈاکٹر طاہا اشرف قریشی سے خاص بات چیت کی۔
ڈرگ الرجی اصل میں ہے کیا
ڈاکٹر طاہا نے کہا کہ ڈرگ الرجی اس وقت ہوتی ہے جب جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے کسی بھی دوا کو نقصان دہ سمجھ کراس کے خلاف ردعمل ظاہر کرتا۔ جسم اس مخصوص دوا کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور جسم اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے، جہاں پر انسانی جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ایسے میں ادویات سے ہونے والی الرجی پیچیدہ اور ممکنہ طور پر جان لیوا بھی ثابت ہوسکتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر طاہا نے کہا کہ کسی دوا سے ہونے والی الرجی قوت مدافعت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ الرجی ہونے کے وقت قوت مدافعت کسی غلط سمت جاکر کام کرنا شروع کردیتی ہے، جسے مدافعتی نظام صحیح کے بجائے غلط طریقے سے کام کرتا ہے اور اس قوت مدافعت میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ ایسے میں ڈرگ الرجی کا رد عمل جلد پر ہلکی خارش یا سرخ دانے سے لے کر کسی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے میں عام علامات کے طور چہرے یا گلے کی سوجن، انتہائی صورت میں سانس لینے میں دشواری، چکر آنا، بے ہوشی، گھرگھراہٹ، معدے کے مسائل ،پیٹ میں درد ، قے اور کم بلڈپریشر وغیرہ جیسے علامات شامل ہیں ۔
انہوں نے کہا کہ ڈرگ الرجی مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیونکہ ان میں ایسے ہارمون ہوتے ہیں جو کہ کسی دوا سے ہونے والی الرجی کے لیے موزوں ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ایسے میں 60 سے 70 فیصد خواتین مریض ڈرگ الرجی لے کر آتے ہیں۔اس کے بعد بچے اور بڑوں میں ہوتی ہے۔ البتہ بزرگ اشخاص میں یہ الرجی کم یا نا کے برابر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان مریضوں کو ڈرگ الرجی زیادہ متاثر کرتی ہے، جو کہ پہلے ہی دوسری چیزوں کے الرجیک یا کسی انفیکشن سے متاثرہ ہوتےہیں۔ ایسے میں اگر انہیں کسی دوا سے الرجی ہوتی تو وہ پیچیدگی پیدا کرسکتی ہے۔
ڈاکٹر طاہا اشرف قریشی کہتی ہیں کہ کسی بھی دوا سے الرجی ہو سکتی ہے البتہ دوا میں ایسے چند اقسام ہیں جن سے ڈرگ الرجی ہونے کے زیادہ خطرات لاحق رہتے ہیں۔ان میں اینٹی بائیوٹک ،پینسلن اور دیگر بیٹا لییکٹم اینٹی بائیوٹکس کی الرجی کی سب سے عام ہیں۔جبکہ انستھیسا کی چند ادویات، درد کے ادویات زکیموتھراپی دوائیں، غیر سٹیرایڈیل اینٹی سوزش والی دوائیں بھی ہیں جوکہ ڈرگ الرجی کا موجب بنتے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اگرچہ دیگر الرجیز کے بارے میں کسی حد تک لوگوں میں آگاہی ہے۔ لیکن ڈرگ الرجی کے بارے میں عوام کو زیادہ علمیت نہیں ہے۔ خاص کر وپ جو کہ دیگر الرجی بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب تک کئی ایسے مریض بھی آئے۔ جنہیں ڈرگ الرجی کی لیبل پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ فلاں ادویات، یا انجیکشن سے ان کو الرجی ہوتی ہے، لیکن جب ان مریضوں کا ایک پروٹوکال کے تحت ڈرگ الرجی کا ٹیسٹ کیا تو وہ منفی پایا گیا اور پھر ہم نے غلط لیبل ہٹا دیا ۔
ڈاکٹر طاہا نے کہا کہ پہلے کہا جاتا ہے ایک ڈرگ الرجیک کو عمر بھر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص کر اینٹی بائیوٹیک کے معاملے میں ۔البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس سے الرجی کے معاملے میں یہ لیبل رہے۔ 80 فیصد امکانات ہے کہ 5 سال بعد یہ الرجی نہیں رہے گی۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو برس کے دوران ہم نے 200 سے زائد ٹیسٹ کئے ہیں جن میں تقریباً 100 سے زائد مریضوں کو ہم ڈرگ الرجی لیبل کو ہٹا دیا ہے اور جن کے ٹیسٹ مثبت آئے ان کو ہم نے متبادل ادویات تجویز کئے ۔
انہوں نے کہا جے ایل ایم این اہسپتال جموں کشمیر کا ایک ایسا واحد ضلع اسپتال ہے، جہاں ڈرگ الرجی مریضوں کے لیے علیحدہ سے او پی ڈی کا بندوبست ہے اور ہر ہفتے اوسطا ً 10مریضوں کا تشخیص عمل میں لایا جاتا ہے۔ لیکن ہر مریض کے ساتھ ایک سے 2 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ کلینک میں موجود سہولیات سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہا نے کہا کہ بنیادی سہولیات دستیاب تو ہیں۔ مگر مزید بہتری کی گنجائش ہے تاکہ او پی ڈی میں زیادہ سے زیادہ مریضوں کی تشخیض عمل میں لایا جاسکیں اور ٹیسٹ کی خاطر مریضوں کو مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے سکیں۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر طاہا اشرف قریشی نے کہا کہ ڈرگ الرجی ٹیسٹ کرنے سے قبل مریض کو کئی دیگر ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ ڈرگ الرجی کے تعلق سے
موثر اور مستقبل کے رد عمل کی روک تھام کے لیے درست نتائج سامنے لائے جاسکیں۔ جس کے لیے طبی تاریخ کی معلومات کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعدجلد کی جانچ میں مشتبہ الرجین کی تھوڑی مقدار کو جلد پر لگانا اور ردعمل کا مشاہدہ کرنا شامل ہے۔ اس سے ادویات کی مخصوص الرجی کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔ خاص طور پر پینسلن جیسی اینٹی بائیوٹک کے لیے۔ وہیں خون کے ٹیسٹ مخصوص اینٹی باڈیز جیسے( ای جی ای ) کی سطح کی پیمائش کرتے ہیں جو کہ الرجک رد عمل سے وابستہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کے دوران ڈرگ چیلنج عمل میں لایا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں ڈرگ چیلنج ضروری ہے۔ اس میں کسی بھی منفی ردعمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک کنٹرول ترتیب میں ادویات کا انتظام کرنا شامل ہے اور یہ صرف طبی نگرانی کے تحت کیا جاتا ہے۔