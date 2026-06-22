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ڈرونز کے ذریعے اسلحہ اور منشیات کی ترسیل، دفاعی ماہر کا سنگین انتباہ
ڈیفنس ایکسپرٹ کیپٹن انیل گور (ریٹائرڈ) کے مطابق سرحد پر باڈ ڈرونز کو نہیں بلکہ دراندازی کو روکنے کے لیے ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 22, 2026 at 4:58 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : حالیہ برسوں میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد پر سکیورٹی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ نگرانی، اسمگلنگ اور ممکنہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے ڈرونز کے بڑھتے ہوئے استعمال نے سکیورٹی اداروں کے لیے نئے چیلنج پیدا کیے ہیں۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سکیورٹی ایجنسیز انسداد ڈرون (anti-drone )اقدامات کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔ ڈرون، جنگ کی بدلتی نوعیت اور بھارت کی سرحدی سلامتی پر اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے دفاعی ماہر کیپٹن انیل گور (ریٹائرڈ) کے ساتھ خصوصی گفتگو کی گئی۔
کیپٹن انیل گور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "آج کے دور میں ڈرون کسی بھی ملک کے لیے ملک دشمن سرگرمیوں کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکے ہیں۔ ان کے ذریعے منشیات، اسلحہ، گولہ بارود اور دہشت گردی کے لیے رقم بھیجی جا رہی ہے۔" انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف تنازعات میں ڈرونز کا استعمال واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ آرمینیا-آذربائیجان جنگ میں ان کا مؤثر استعمال سامنے آیا جبکہ مشرق وسطیٰ میں بھی ایران اور پاسدارانِ انقلاب نے ڈرونز کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈرون اب مستقل حقیقت بن چکے ہیں، تاہم بھارت نے ان کے مقابلے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ضروری ہتھیار تیار کیے ہیں۔ ان کے مطابق بعض نظام ایسے ہیں جو ڈرونز کو تباہ، ناکارہ یا ان کے کنٹرول پر قبضہ کرکے انہیں واپس ان کے مقام روانگی کی طرف بھیج سکتے ہیں۔
قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر بات کرتے ہوئے کیپٹن گور نے کہا کہ پنجاب اور جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں میں جغرافیائی حالات اور گھنی نباتات (پیڑ پودھے) کی وجہ سے ڈرونز کے لیے داخل ہو کر سامان گرا کر واپس جانا نسبتاً آسان ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ "پاکستان اس طریقہ کار کو استعمال کر رہا ہے۔ کئی مواقع پر منشیات، اسلحہ اور نقدی کی کھیپیں ضبط کی گئیں جبکہ متعدد ڈرونز کو بھی مار گرایا گیا۔"
بھارت کے انسدادِ ڈرون (anti-drone ) نظام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملک نے لیزر، ریڈیو ویوز، الیکٹرو مکینیکل ذرائع اور ریڈار سسٹمز سمیت مختلف ٹیکنالوجیز تیار کی ہیں، جن کی مدد سے ڈرونز کا سراغ لگا کر انہیں ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے پیش نظر تمام تفصیلات عوامی سطح پر بیان نہیں کی جا سکتیں۔
کیپٹن گور نے دعویٰ کیا کہ "آپریشن سندور" کے دوران پاکستان کی جانب سے بڑی تعداد میں ڈرونز استعمال کیے گئے، تاہم بھارتی نظام نے ان کا مؤثر جواب دیا۔ ان کے مطابق تقریباً 1200 ڈرونز جموں و کشمیر، پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں میں بھیجے گئے تھے، جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔
پاکستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے ڈرون استعمال کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل کردار دہشت گرد گروپوں کا نہیں بلکہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کا ہے، جبکہ دہشت گرد تنظیموں کو محض ایک محاذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
عالمی تنازعات سے حاصل ہونے والے اسباق پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کو دفاعی ٹیکنالوجی میں مکمل خود انحصاری اختیار کرنی چاہیے تاکہ کسی بیرونی ملک پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ ان کے مطابق انسدادِ ڈرون نظام میں استعمال ہونے والی زیادہ تر ٹیکنالوجی ڈی آر ڈی او اور نجی کمپنیوں نے ملک میں ہی تیار کی ہے۔
سرحدی باڑ کے بارے میں انہوں نے واضح کیا کہ باڑ کا مقصد دہشت گردوں کی زمینی دراندازی کو روکنا ہے، ڈرونز کو نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے ریڈار اور دیگر جدید دفاعی نظام درکار ہوتے ہیں، جنہیں بھارت پہلے ہی تیار کر چکا ہے۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک سو فیصد ڈرونز کو روکنے کی ضمانت نہیں دے سکتا، تاہم بھارت نے ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری اور اقدامات کر رکھے ہیں۔
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