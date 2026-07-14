ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں ڈرون برآمد، فوج نے لیا تحویل میں، فرانزک جانچ شروع
جموں کے سانبہ ضلع کے چک سلاریا میں لوگوں کی اطلاع پر فوج نے ڈرون کو کھیت سے برآمد کرکے فرانزک جانچ کیلیے بھیج دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 14, 2026 at 1:26 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع سانبہ میں سکیورٹی فورسز نے کھیتوں سے ایک ڈرون برآمد کیا ہے۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اسے کہاں سے بھیجا گیا ہے، کہاں تیار کیا گیا ہے؟ ڈرون کو فارنزک ٹیسٹنگ کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق سانبہ کے چک سلاریا گاؤں کے مقامی لوگوں نے دیوک ندی کے قریب ایک کھیت میں ڈرون کو پڑا دیکھا اور اس کی اطلاع مقامی فوجی یونٹ کو دی۔ ایک اہلکار نے بتایا: "اطلاع ملتے ہی فوج کے چند اہلکار موقع پر پہنچے، ڈرون کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی اصل معلوم کرنے کے لیے اسے فرانزک جانچ کے لیے بھیج دیا۔"
معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ رات نندپور گاؤں میں تعینات فوجی اہلکاروں نے علاقے میں ہوا میں اڑنے والی کسی شے کی نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد فوری طور پر اینٹی ڈرون نظام کو فعال کیا اور اس کے سگنلز جام کر دیے تھے۔ حکام کا ماننا ہے کہ کھیت سے برآمد ہونے والا ڈرون ممکنہ طور پر وہی ہے، جسے گزشتہ رات جام کیا گیا تھا۔
واضح رہے کہ صوبہ جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں خاص کر جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں سرحدی علاقوں کے قریب آئے روز ڈرون برآمد کیے جاتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا ماننا ہے کہ ڈرونز پاکستان نے نہ صرف سرویلنس بلکہ ہتھیار اور منشیات سرحد کے اس پار اتارنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
بھارت میں غیر قانونی منشیات لے جانے والا ڈرون پاکستان میں گر کر تباہ