'نشے میں ڈرائیونگ': کشمیر کی عدالت نے پولیس کانسٹیبل کو 2010 کے حادثے کے لیے مجرم ٹھہرایا
استغاثہ نے درج 12 گواہوں میں سے 10 کی گواہی کی جانچ کی جن میں عینی شاہدین اور طبی ماہرین بھی شامل تھے۔
Published : March 18, 2026 at 10:13 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی ایک عدالت نے ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو 2010 میں بولیوارڈ روڈ پر ایک سڑک حادثے میں جلدی اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کا مجرم قرار دیا ہے جس میں ایک خاتون ہلاک اور ان کی بیٹی شدید زخمی ہوئی تھیں۔ اسپیشل موبائل مجسٹریٹ مسرت جبین کے ذریعہ سنائے گئے 62 صفحات کے فیصلے میں، ملزم محمد اسد اللہ شیخ کو آر پی سی اور موٹر وہیکل ایکٹ کی کئی دفعات کے تحت قصوروار پایا گیا۔
یہ مقدمہ سری نگر کے رام منشی باغ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 10/2010 سے متعلق ہے۔ اس وقت کی ریاست جموں و کشمیر کی نمائندگی کرنے والے استغاثہ نے الزام لگایا کہ 20 جنوری 2010 کو شیخ کی طرف سے چلائی گئی ایک ماروتی وین نے بلیوارڈ روڈ پر زبروان ہوٹل کے قریب دو پیدل چلنے والوں کو ٹکر ماری۔
متاثرین میں مسز شاہین، جو بعد میں چل بسیں، اور ان کی بیٹی مسز ثاقبہ شامل ہیں، جنہیں شدید چوٹیں آئیں۔ ملزم محمد اسد اللہ شیخ ولد عبدالستار شیخ اور راج پور منڈی تحصیل پونچھ کا ساکن تھا اس وقت ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر تعینات تھا۔
زخمی بیٹی نے گواہی دی کہ گاڑی نے "انہیں فٹ پاتھ پر ٹکر ماری،" جبکہ دیگر گواہوں نے بتایا کہ وین تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلائی جا رہی تھی۔
طبی شواہد نے زخموں کی شدت کی تصدیق کی۔ عدالت نے پایا کہ متوفی کی کھوپڑی میں فریکچر اور دماغ پر چوٹ آئی تھی، جبکہ لواحقین کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔
عدالت نے کہا، "عینی شاہدین کی گواہی، خاص طور پر زخمی گواہ کی گواہی، میڈیکل شواہد اور ریکارڈ پر موجود دیگر مواد سے مطابقت رکھتی ہے۔" دفاع نالزام کو سی آر پی ایف کی گاڑی پر منتقل کرنے کی کوشش کی اور گواہوں کے بیانات میں تضاد کی طرف اشارہ کیا۔ تاہم عدالت نے اس دلیل کو مسترد کر دیا۔
شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد، عدالت نے نتیجہ اخذ کیا کہ استغاثہ نے کامیابی سے ملزم کا جرم کسی معقول شک سے بالاتر ثابت کر دیا ہے۔
فیصلے میں کہا گیا، "اس عدالت کی سمجھی گئی رائے ہے کہ استغاثہ نے کامیابی سے یہ ثابت کیا ہے کہ ملزم نے قصور وار گاڑی کو عوامی سڑک پر لاپرواہی سے چلا کر شدید زخمی کیا اور محترمہ شاہین کی موت کا سبب بنی۔"
عدالت نے یہ بھی پایا کہ ملزم شراب کے نشے میں اور درست ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہا تھا۔ "شواہد سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ملزم شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے پاس درست ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔" دفاع کی دلیل کے بارے میں، عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسے "ریکارڈ پر موجود شواہد سے کوئی حمایت نہیں ملتی" اور دفاعی گواہوں کو مبہم اور ناقابل اعتبار قرار دیا۔
عدالت نے شیخ کو تعزیرات ہند کی دفعہ 279، 338، اور 304-A کے ساتھ ساتھ موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 3/181 اور 185 کے تحت مجرم قرار دیا۔
اسے تیز رفتار ڈرائیونگ کے جرم میں چھ ماہ کی سادہ قید کی سزا سنائی گئی، ہر ایک کو شدید چوٹ پہنچانے اور لاپرواہی سے موت کا سبب بننے پر ایک ایک سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے اور شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ تمام سزائیں ایک ساتھ چلائی جائیں۔
اپنی آخری ہدایات میں، عدالت نے کہا: "مجرم کو سینٹرل جیل سری نگر میں ریمانڈ کیا جائے۔ سزا کی ایک کاپی مجرم کو مفت دی جائے اور اسے اپیل کے حق سے آگاہ کیا جائے۔"