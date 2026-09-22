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سانبہ میں ٹرین کے ڈرائیور کیبن کا شیشہ 'کسی چیز کے ٹکرانے سے' ٹوٹ گیا، تحقیقات جاری
ٹرین پیر کی رات جموں تواس ریلوے اسٹیشن سے دہلی جا رہی تھی، لیکن واقعے کے بعد سانبہ ریلوے اسٹیشن پر روک دی گئی۔
By PTI
Published : September 22, 2026 at 10:02 AM IST
جموں: حکام نے منگل کو بتایا کہ جموں و کشمیر کے ضلع سانبہ سے گزرتے ہوئے دہلی جانے والی ایک ٹرین کے ڈرائیور کیبن کا ایک شیشہ پراسرار طور پر ٹوٹ گیا، جس کے بعد ریلوے ٹریک آس پاس بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے، جب کہ واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔
ٹرین پیر کی دیر رات جموں تواس ریلوے اسٹیشن سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن پیر کی رات تقریباً 9:10 بجے سانبہ ریلوے اسٹیشن پر روک دی گئی۔
حکام نے بتایا کہ ضلع کے وجے پور علاقے سے ٹرین کے گزرنے کے دوران شیشہ ٹوٹنے کے بعد لوکو پائلٹ نے اسٹیشن ماسٹر کے پاس شکایت درج کرائی۔ اطلاعات کے مطابق شیشہ کسی چیز کے ٹکرانے سے ٹوٹا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس کے سینئر افسران نفری کے ہمراہ فوری طور پر موقعے پر پہنچ گئے۔ واقعے کے پیچھے کارفرما اصل وجہ کا پتہ لگانے کے لیے گورنمنٹ ریلوے پولیس کے ساتھ مل کر ٹریک کے آس پاس ایک مشترکہ آپریشن چلایا گیا۔
رپورٹس کے مطابق واقعے کے وقت قریبی علاقے میں شادی کی ایک تقریب جاری تھی۔ تاہم، شیشہ کس وجہ سے ٹوٹا، وہ حالات ابھی تک واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ضروری مرمت کے بعد رات تقریباً 9:30 بجے ٹرین نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔
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