رامبن: جموں سرینگر شاہراہ پر سڑک حارثہ، ڈرائیور جاں بحق
پولیس کے مطابق ایک ٹرک ہائی وے سے پھسل کر نالہ بشلڑی کے کنارے کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں ڈرائیور کی موت ہو گئی۔
Published : May 17, 2026 at 12:25 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں سرینگر قومی شاہراہ پر رامسو کے قریب نچیلانہ کے مقام ایک سڑک حارثہ میں ڈرائیور کی کی موت ہو گئی۔ پولیس اطلاعات کے مطابق ہریانہ کا رجسٹرڈ ٹرک بیئرنگ نمبر (HR58C-1547) جموں سے سرینگر جا رہا تھا۔ اسی درمیان یہ ٹرک ہائی وے سے پھسل کر نالہ بشلڑی کے کنارے کھائی میں جا گرا۔ ٹریک پینٹ اور ہارڈ ویئر کے سامان سے لدا ہوا تھا۔
پولیس نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ٹریفک پولیس، فوج کی 23 راشٹریہ رائفلز، ہمالین کیو آر ٹی رامسو اور این جی او بانہال والینٹرس کے رضاکاروں کی ٹیمیں موقعے پر پہنچ گئیں اور بچاؤ آپریشن شروع کیا۔
انہوں نے بتایا کہ اس حادثے میں ڈرائیور کو شدید نقصان پہنچا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران اسے حادثے کا شکار ہونے والے ٹرک سے نکال کر 23 راشٹریہ رائفلز کے قریبی طبی مرکز میں منتقل کیا گیا، جہاں فوجی ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بعد ازاں ڈرائیور کو نعش کو بانہال اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت ہو جانے کے بعد پوسٹ ماٹم کیا جائے گا، قانونی لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے کیس درج کر کے حادثے کی تفتیش شرو ع کر دی ہے۔