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سرینگر جموں شاہراہ پر حادثہ میں ٹرک ڈرائیورہلاک کنڈکٹر زخمی
حادثہ میں فوت ہوئے ڈرائیور اور زخمی ہوئے کنڈکٹر دونوں کا تعلق ریاست راجستھان سے بتایا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2026 at 1:14 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں پیر اور منگل کی درمیانی شب سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر ناچلانہ کے نزدیک ایک ٹرک شاہراہ سے لڑھک کر تقریباً 100 فٹ گہری کھائی میں جاگرا، جس کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ کنڈکٹر شدید زخمی ہو گیا۔
پولیس اطلاع کے مطابق ٹرک زیر رجسٹریشن نمبر RJ19GF/2267 سرینگر سے گجرات کی طرف جا رہا تھا کہ رات تقریباً 2 بجے ناچلانہ کے نزدیک حادثے کا شکار ہوکر بشلڑی نالہ میں جاگرا۔ پولیس کے مطابق ٹرک میں ڈرائیور صادق خان ولد دودا خان ساکنہ تحصیل فگنیا، ضلع باڑمیر، راجستھان اور کنڈکٹر سکندر ولد ہاشم ساکن دھانو، ضلع باڑمیر، راجستھان سوار تھے اور حادثہ کے بعد دونوں ریسکیو کرکے خون میں لت پت دونوں کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانہال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے صادق خان کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ زخمی کنڈکٹر زیر علاج ہے۔
حادثہ کی نسبت پولیس اسٹیشن بانہال نے معاملہ درج کرکے مزید تحقیات شروع کردی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی و قانونی لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
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