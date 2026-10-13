ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر جموں شاہراہ پر حادثہ میں ٹرک ڈرائیورہلاک کنڈکٹر زخمی

حادثہ میں فوت ہوئے ڈرائیور اور زخمی ہوئے کنڈکٹر دونوں کا تعلق ریاست راجستھان سے بتایا جا رہا ہے۔

سرینگر جموں شاہراہ پر حادثہ میں ٹرک ڈرائیورہلاک کنڈکٹر زخمی
سرینگر جموں شاہراہ پر حادثہ میں ٹرک ڈرائیورہلاک کنڈکٹر زخمی (علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 13, 2026 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن (نواز رونیال ): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں پیر اور منگل کی درمیانی شب سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر ناچلانہ کے نزدیک ایک ٹرک شاہراہ سے لڑھک کر تقریباً 100 فٹ گہری کھائی میں جاگرا، جس کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ کنڈکٹر شدید زخمی ہو گیا۔

پولیس اطلاع کے مطابق ٹرک زیر رجسٹریشن نمبر RJ19GF/2267 سرینگر سے گجرات کی طرف جا رہا تھا کہ رات تقریباً 2 بجے ناچلانہ کے نزدیک حادثے کا شکار ہوکر بشلڑی نالہ میں جاگرا۔ پولیس کے مطابق ٹرک میں ڈرائیور صادق خان ولد دودا خان ساکنہ تحصیل فگنیا، ضلع باڑمیر، راجستھان اور کنڈکٹر سکندر ولد ہاشم ساکن دھانو، ضلع باڑمیر، راجستھان سوار تھے اور حادثہ کے بعد دونوں ریسکیو کرکے خون میں لت پت دونوں کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانہال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے صادق خان کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ زخمی کنڈکٹر زیر علاج ہے۔

ا
یہ حادثہ پیر اور منگل کی درمیانی شب پیش آیا (فائل فوٹو)

حادثہ کی نسبت پولیس اسٹیشن بانہال نے معاملہ درج کرکے مزید تحقیات شروع کردی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی و قانونی لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔

TAGGED:

RAMBAN ACCIDENT
TRUCK DRIVER KILLED
SRINAGAR JAMMU NATIONAL HIGHWAY
رامبن حادثہ ٹرک ڈرائیور ہلاک
TRUCK DRIVER KILLED IN RAMBAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.