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ٹریفک پولیس اہلکار پر مبینہ حملے کے الزام میں ڈرائیور گرفتار
پولیس کا کہنا ہے کہ رابطہ سڑکوں میں رکاوٹ پیدا کرنا اور اپنے فرائض انجام دینے والے سرکاری ملازمین پر حملہ کرنا سنگین جرم ہے۔
Published : June 6, 2026 at 1:52 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ میں ٹریفک ڈیوٹی انجام دے رہے ایک پولیس اہلکار پر مبینہ حملے کے الزام میں پولیس نے ایک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بس اسٹینڈ کراسنگ اننت ناگ میں پیش آیا جہاں پولیس اہلکار معمول کے مطابق ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔
پولیس ترجمان کے مطابق رجسٹریشن نمبر JK03Q-4040 والی ایک گاڑی سڑک کے کنارے اس انداز میں کھڑی تھی جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی تھی اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے جب ڈرائیور کو گاڑی ہٹانے کی ہدایت دی تو وہ مبینہ طور پر مشتعل ہو گیا اور ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔
واقعے کے بعد پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 172/2026 متعلقہ دفعات کے تحت درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ رابطہ سڑکوں میں رکاوٹ پیدا کرنا اور اپنے فرائض انجام دینے والے سرکاری ملازمین پر حملہ کرنا سنگین جرم ہے اور ایسے معاملات میں قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔