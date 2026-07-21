ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گجر بستی سیموہ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم کیوں؟
مقامی لوگوں نے کہا کہ ہماری خواتین کو کئی کلومیٹر دور سے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے، جو کہ مصیبت سے کم نہیں ہے۔
Published : July 21, 2026 at 3:17 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جہاں ایک طرف یوٹی سرکار ہر گھر کو نل سے جوڑنے کے لیے جل جیون مشن اور دیگر کئی مرکزی اسکیموں پر کروڑوں روپے صرف کر رہی ہے، وہیں اس جدید دور میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اب تک پینے کا صاف پانی عوام کے لیے دستیاب نہیں کرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں گجر بستی سیموہ ترال کی آبادی کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔
عوام نے محکمہ جل شکتی کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا اور سرکاری دعوؤں کو غلط قرار دیا۔ احتجاج پر آمادہ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں تو رہ رہے ہیں ، لیکن ابھی تک بستی کو پینے کا پانی فراہم نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو روزانہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک طرف جل شکتی محکمہ ہر گھر کو نل سے جوڑنے کا دعوی کر رہا ہے، وہیں یہ محکمہ برسوں سے بستی کو پانی فراہم نہیں کر پا رہا ہے۔
مزید پڑھیں: سرحد پر سکیورٹی فورسز نے دراندازی کو حراست میں لے لیا
مقامی لوگوں نے کہا کہ ان کی خواتین کو کئی کلومیٹر دور سے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے، جو کہ مصیبت سے کم نہیں ہے جبکہ برفباری کے بعد ٹینکر سروس بھی بیس روز کے بعد آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں ایک ٹیوب ویل تو کھودا گیا، لیکن وہ بعد میں ناکارہ ہوگیا جس کی وجہ سے اب یہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسستے ہیں۔ انہوں نے مانگ کی کہ علاقے میں پینے کے پانی کے لیے کوئی مستقل انتظام کیا جائے۔