ETV Bharat / jammu-and-kashmir

گجر بستی گلشن پورہ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم

جل شکتی محکمے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خواتین سڑکوں پر خالی مٹکے لے کر آ گئیں اور ٹریفک جام کر دیا۔

گجر بستی گلشن پورہ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم
گجر بستی گلشن پورہ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 7:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال: (شبیر بٹ) ایک جانب سرکار دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے، وہیں جنوبی کشمیر میں ان دنوں کئی دیہاتوں میں پینے کے پانی کی قلت عوام کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ ٹاؤن ترال سے پانچ کلومیٹر دور واقع گجر بستی گلشن پورہ میں مرد و خواتین نے گذشتہ روز سڑکوں پر آکر جل شکتی محکمے کے خلاف احتجاج کیے۔


جل شکتی محکمے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خواتین سڑکوں پر خالی مٹکے لے کر آ گئیں اور کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گرمی کے ان ایام میں ان کو پینے کے لیے دو بوند پانی دستیاب نہیں ہے۔ اور جمعہ کے دن بھی ان کے گھروں میں پینے کے لیے ایک گلاس پانی موجود نہیں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جل شکتی محکمہ ان سے فیس تو وصول کرتا ہے مگر پینے کا پانی کہاں ہے یہ معلوم نہیں۔ مظاہرین کے مطابق آٹھ دن کے بعد آج یہاں ایک ٹینکر بھیجا گیا جو کہ سرکاری دعووں کی قلعی کھول رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک طرف دعوے کیے جاتے ہیں، دوسری طرف قبائلی طبقہ کے ساتھ سوتیلا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ مظاہرین کے بقول یوں تو کاغذات میں ہمارا گاؤں ماڈل ولیج ہے مگر یہاں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ مقامی لوگوں نے پوچھا کہ سرکاری دعوے کہاں ہے؟ انہوں نے جل شکتی کے وزیر سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔

TAGGED:

PROTEST IN TRAL
DRINKING WATER CRISIS
WATER CRISIS IN GULSHANPORA TRAL
GUJAR BASTI GUSHANPORA
PROTEST AGAINST JAL SHAKTI IN TRAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.