ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ کشمیر اور کیرالہ کے درمیان فاصلے کو کم کرے گا۔ ایل جی منوج سنہا
منوج سنہانےگورنمنٹ ہائیرسیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں پروجیکٹ کےافتتاح کےموقع پرکہا کہ ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ کشمیر اور کیرالہ کے درمیان فاصلے کو کم کرے گا
Published : October 27, 2025 at 5:27 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ( ایل جی) گورنر منوج سنہا نے کہا کہ "ڈریم اسکول پروجیکٹ" نے تعلیم اور اختراع کے ذریعے دونوں خطوں کو قریب لا کر کشمیر اور کیرالہ کے درمیان فاصلے کم کرنے میں مدد کی ہے۔ ان باتوں کا اظہار جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر کیا
ایل جی نے کہا کہ اس منصوبے کا افتتاح اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور "فضل اینڈ شبانہ فاؤنڈیشن" کے درمیان طے پائے معاہدے کے بعد کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ نجی فاؤنڈیشن نے اس منصوبے کو عمل میں لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔جس کا مقصد سرکاری اسکولوں کو جدید بنانا اور طلباء کو سیکھنے کے نئے ماڈلز سے جوڑنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس اقدام نے کیرالہ اور کشمیر کے درمیان فاصلے ختم کر دیے ہیں اور دونوں خطوں کو قریب لایا ہے ہمارے کلاس رومز میں نئے آئیڈیاز، خواہشات اور سیکھنے کے ماڈل متعارف کرائے ہیں،
ایل جی نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ بھی تعلیمی شعبے کو تبدیل کرنے کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہی ہے اور عالمی معیار کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہے جو بڑے خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔"پیشہ ورانہ تعلیم آنے والے برسوں میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ جموں وکشمیر میں ہزاروں اسکول طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ لیبز قائم کر رہے ہیں۔
ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ"جموں و کشمیر کی تقدیر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیتیں اور ہمت خطے کی ترقی کا تعین کرے گی۔ ایسے میں بڑی سوچ، بڑے خواب دیکھیں اور اپنے تعلیمی سفر میں جرات مندانہ قدم اٹھائیں۔
مزید پڑھیں: بی جے پی رہنما کا اعتراف: این سی نے جمہوری نظام کو مضبوط کیا، مگر وعدے ادھورے
واضح رہے کہ" ڈریم اسکول پروجیکٹ " جموں وکشمیر کے سرکاری اسکولوں میں تعلیمی معیار بڑھانے کے لیے اٹھایا گیارواں منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ جموں وکشمیر سرکار اور "فضل اینڈ شبانہ فاؤنڈیشن" کے باہمی اشتراک سے عمل میں لایا جارہا یے اور دونوں کے درمیان سال 2023 میں یہ معاہدہ طے پایا تھا ۔ایسے میں طے پائے گئے معاہدے کے تحت جموں وکشمیر میں پہلے مرحلے میں پروجیکٹ کا آغاز کوٹھی باغ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول سے کیا گیا ہے۔