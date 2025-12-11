ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بزنس رولز کی عدم موجودگی، جموں کشمیر کے منتخب امیدوار کیوں ہیں ’بے روزگار‘؟
جموں کشمیر میں منتخب عوامی حکومت اور ایل جی کے مابین اختیار کا تعین نہ ہونے کا خمیازہ امیدواروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 6:40 PM IST
سرینگر: جموں کے نوشہرہ کی رہائشی جگریتی کوشل نے 2021 میں زرعی یونیورسٹی (SKUAST) جموں سے ویٹرنری سائنس میں ڈگری مکمل کی اور 2023 میں محکمہ پشو پالن میں ’خوابوں کی تعبیر‘ کے مانند سرجن کے طور پر ملازمت حاصل کی۔ لیکن دو سال گزرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ’بےروزگار‘ سمجھ رہی ہیں کیونکہ اُن کی تقرری کی توثیق (ری ویلیڈیشن) فائل ’ڈیول پاور سسٹم‘ میں زیر التوا اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے بزنس رولز (Business Rules) کی منظوری کے انتظار میں ہے۔
بزنس رولز، منتخب حکومت اور ایل جی کے درمیان انتظامی اختیارات متعین کرتے ہیں، کو مارچ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منتخب حکومت نے ایل جی کو منظوری کے لیے بھیجے تھے، ابھی تک لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری کے منتظر ہیں۔ ان رولز کی ضرورت دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے نفاذ کے بعد پیش آئی۔
ادھر، سال 2020 کے بعد مختلف محکموں میں منتخب ہوئے درجنوں امیدوار اب بھی جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ (GAD) میں اپنے کیس کی ری ویلیڈیشن کے انتظار میں ہیں۔ متعلقہ افسران کا کہنا ہے کہ بزنس رولز کی عدم دستیابی کے باعث فائلیں منظوری کے انتظار میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جگریتی کہتی ہیں: ’’میرے ساتھی 2023 سے نوکریاں کر رہے ہیں، مگر میں اس مدت کے دوران یعنی دو سال سے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کے چکر لگا رہی ہوں۔‘‘
جموں و کشمیر سول سروسز (ڈیسنٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ) رولز 2010 کے مطابق کسی بھی انتخابی فہرست کی مدت ایک سال ہوتی ہے، جس میں توثیق چیف منسٹر کی منظوری کے بعد جی اے ڈی سے لی جاتی ہے۔ جی اے ڈی کے کمشنر سیکریٹری ایم راجو نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا، تاہم محکمے میں موجود ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ فائل وزیر اعلیٰ کے دفتر سے تین مرتبہ ’’رولز نہ ہونے‘‘ کی وجہ سے واپس لوٹائی گئیں۔
نیشنل کانفرنس (این سی) کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق کا کہنا ہے کہ ’’ایل جی نے بزنس رولز پر کچھ سوالات کیے ہیں، جلد صورتحال واضح ہوگی۔‘‘ تاہم ترجمان عمران نبی ڈار کے مطابق فائل تاحال ایل جی کے دفتر میں زیر التوا ہے اور اختیارات کی تقسیم پر ابہام برقرار ہے۔ اس ضمن میں پرنسپل سیکریٹری مندیپ کمار بھنڈاری نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔ اور اس تاخیر سے امیدواروں کے مستقبل پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔
شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع سے تعلق رکھنے والی آسیہ حضور، جنہوں نے 2020 میں جونئیر نرس کا امتحان پاس کیا، 2024 میں فہرست میں شامل ہونے کے باوجود اپنی فائل کے ساتھ اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ کہتی ہیں: ’’میں نے کئی محکمہ جات کے افسروں سے ملاقات کی، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ دو دن میں سب واضح ہوگا، مگر وہ دو دن ایک سال میں تبدیل ہو گئے، پھر بھی وضح صورتحال نظر نہیں آ رہی۔‘‘
پونچھ کے عنایت پٹھان، جنہیں جونئیر اسسٹنٹ کے عہدے پر منتخب کیا گیا تھا، دو بچوں کے والد ہونے کے باوجود خود کو بےروزگار تصور کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق: ’’کئی دفاتر کے چکر لگائے، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔‘‘ سال2012 میں منتخب چند امیدوار پولیس تصدیق میں تاخیر کے باعث ری ویلیڈیشن کے شکار ہیں۔ ان کی فائلیں بھی جی اے ڈی میں منظوری کی منتظر ہیں۔
جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے معروف وکیل سید ریاض خاور کا کہنا ہے کہ آئین ہند کے مطابق گورنر یا ایل جی کو وزراء کی کونسل کی سفارش پر عمل کرنا لازم ہے۔ اُن کے مطابق ایل جی کو حکومت کی جانب سے بھیجے گئے نئے قواعد کو منظور کرنا چاہیے کیونکہ قواعد کی عدم منظوری نے انتظامیہ میں ’’ابہام اور بے ترتیبی‘‘ کو جنم دیا ہے۔
ادھر، اس ابہام اور غیر یقینیت کے بیچ متاثرہ امیدواروں کا کہنا ہے کہ ’’فائلوں کی تاخیر نے ہمارے جسمانی اور ذہنی سکون کو متاثر کیا ہے، اور ہماری معاشی حالت بھی بگڑتی جا رہی ہے۔‘‘
