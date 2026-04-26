ممبر اسمبلی ترال نے ایکس رے یونٹ کا کیا افتتاح، عنقریب ہوگا ڈائیلاسز سینٹر کا قیام
ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے میڈیا کو بتایا کہ ترال میں طبی شعبے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جارہے ہیں۔
Published : April 26, 2026 at 11:30 AM IST
ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): عوام کی ایک دیرینہ مانگ کو پورا کرتے ہوئے ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے سنیچر کو پی ایچ سی ڈاڈسرہ میں ایکس رے یونٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بی ایم او ترال ڈاکٹر جواہرہ، زیڈ ایم او ڈاکٹر پرمجیت سنگھ، سیوک فورم ڈاڈسرہ کے ذمہ داروں کے علاوہ عام لوگوں کی ایک خاصی تعداد بھی موجود تھی۔
اس موقع پر لوگوں نے ایکس رے ہونٹ فعال بنانے کے لیے ممبر اسمبلی کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے ایک وسیع آبادی کو فائدہ ملے گا کیونکہ اس سے قبل قریباً آدھا درجن دیہات کو ایس ڈی ایچ ترال یا دیگر اسپتالوں میں ایکس رے کے لیے جانا پڑتا تھا۔
ترال میں طبی شعبہ کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے وعدہ بند
اس موقع پر بات کرتے ہوئے ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے میڈیا کو بتایا کہ ترال میں طبی شعبے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جارہے ہیں اور ڈاڈسرہ کے لوگوں کی اس دیرینہ مانگ کو آج پورا کرتے ہوئے انہیں دلی خوشی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ترال میں طبی شعبہ کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے وعدہ بند ہیں اور اس ضمن میں تمام تر لازمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔
ترال میں قائم کیا جائے گا ڈائیلاسز سینٹر
رفیقِ احمد نایک نے دعویٰ کیا کہ وہ ایس ڈی ایچ ترال میں ڈائیلاسز سینٹر کو قائم کرکے شروع کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاہم کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا ہر اس میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔