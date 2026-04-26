اننت ناگ میں پی ڈی پی کا ایک روزہ ورکرز کنونشن، کارکنوں کو بلدیاتی و پنچایتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پی ڈی پی کا ایک روزہ ورکرز کنونشن، کارکنوں کو متحد ہو کر بلدیاتی و پنچایتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت
Published : April 26, 2026 at 11:11 AM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے اننت ناگ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں، عہدیداروں اور بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ کنونشن کا مقصد پارٹی کو نچلی سطح پر مزید مضبوط بنانا، کارکنوں کو متحرک کرنا اور عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنا تھا۔
اجلاس کے دوران مقررین نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے درمیان جا کر پارٹی کے نظریات اور پروگرام کو اجاگر کریں اور لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی ہمیشہ عوامی مفادات کی نمائندہ رہی ہے اور پارٹی نے ہر مشکل وقت میں کشمیری عوام کی آواز بلند کی ہے۔
نیشنل کانفرنس نے ہر وقت عوام کو گمراہ کیا: محبوبہ مفتی
پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے اپنے خطاب میں نیشنل کانفرنس کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہر وقت عوام کو گمراہ کیا ہے اور آج تک کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے اور وہ ایسے دعوؤں کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔
نیشنل کانفرنس کو بھاری اکثریت سے شکست دیں
محبوبہ مفتی نے آنے والے بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ہے کہ پارٹی کارکنان متحد ہو کر میدان میں اتریں اور نیشنل کانفرنس کو بھاری اکثریت سے شکست دیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور پارٹی کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
عوامی امنگوں کی ترجمان بن کر کام کرتی رہے گی پی ڈی پی
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں مثبت تبدیلی لانا ممکن ہے، بشرطیکہ نوجوان نسل آگے بڑھ کر قیادت سنبھالے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پی ڈی پی عوامی امنگوں کی ترجمان بن کر کام کرتی رہے گی اور خطے کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
پارٹی قیادت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار
کنونشن کے اختتام پر کارکنوں نے پارٹی قیادت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور عہد کیا کہ وہ پارٹی کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں گے اور آنے والے انتخابات میں بھرپور حصہ لے کر کامیابی حاصل کریں گے۔