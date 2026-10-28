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جموں و کشمیر میں پائیدار پہاڑی ترقیاتی پالیسی کا مسودہ پیش: موسمیاتی آفات کی روک تھام کے لیے سیاحوں اور زائرین کی یومیہ حد مقرر کرنے کی تجویز
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ پالیسی مسودے کو لیفٹیننٹ گورنر نے منظوری دیدی ہے، اب اسے عوامی آراء کےلیے پیش کریں گے۔
Published : October 28, 2026 at 3:53 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی زرعی یونیورسٹی کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پہاڑوں کی پائیدار ترقی کے لیے تیار کردہ پالیسی میں ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر دس نکاتی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ان میں سیاحوں اور زائرین کی روزانہ کی تعداد محدود کرنا، پہاڑوں کے لیے محفوظ بنیادی ڈھانچہ اور عمارتیں تعمیر کرنا، اور گلیشیئرز کا تحفظ شامل ہے۔ "پائیدار پہاڑی ترقیاتی پالیسی" کے عنوان سے یہ مسودہ شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر اور انٹیگریٹڈ ماؤنٹین انیشیٹو (آئی ایم آئی)، نئی دہلی نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ اس پالیسی کی تیاری میں اسکواسٹ کے وائس چانسلر سمیت آٹھ پروفیسرز نے حصہ لیا ہے۔
اس پالیسی کا جائزہ انڈین کونسل آف فارسٹری ریسرچ اینڈ ایجوکیشن شملہ، اٹل بہاری واجپائی انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز (گجرات)، جی بی پنت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین انوائرنمنٹ (اتراکھنڈ)، اور سیسٹیمک لندن (برطانیہ) نے لیا ہے۔ شیرِ کشمیر یونیورسٹی کے حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس پالیسی کے مسودے کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منظوری دے دی ہے اور اب اسے عوامی آراء و تجاویز کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ پالیسی میں حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ کابینہ کے فیصلے کے ذریعے نوٹیفکیشن جاری کر کے دس فیصلے نافذ کرے اور آئندہ 12 ماہ کے اندر "جموں و کشمیر پائیدار پہاڑی ترقیاتی ایکٹ" پارلیمان یا اسمبلی سے منظور کرائے۔
اس مسودے میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں "جموں و کشمیر ماؤنٹین ڈویلپمنٹ کونسل" قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس کے انتظامی بازو کے طور پر ایک وقف "ماؤنٹین ڈویلپمنٹ اتھارٹی" کام کرے گی۔ اس کے علاوہ تمام پہاڑی علاقوں کو ماحولیاتی حساسیت کے اعتبار سے چار زونز میں تقسیم کرنے اور ہر بڑے سیاحتی و زیارتی مقام پر اس کی سہارنے کی صلاحیت کے مطابق سیاحوں کی آمد پر حد مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پالیسی میں سیاحت، جنگلات، سڑک و عمارت، ہاؤسنگ و شہری ترقی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، شرائن بورڈز اور ضلعی انتظامیہ کے مابین باہمی ربط کے ذریعے بوجھ سہارنے کی صلاحیت کے مطابق سیاحت اور یاترا کے انتظام پر خاص زور دیا گیا ہے۔
مسودے کے تحت محکمہ سیاحت، جنگلات، آر اینڈ بی اور اسکواسٹ کشمیر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 12 ماہ کے اندر شدید دباؤ کے شکار 15 اہم ترین مقامات کی سہارنے کی گنجائش کا تفصیلی مطالعہ مکمل کریں۔ ان مقامات میں گلمرگ، پہلگام (آرو، بے تاب، چندن واڑی)، سونمرگ (تھاجیواس)، دودھ پتھری، یوسمرگ، گریز، بنگس، سنتھن ٹاپ، پٹنی ٹاپ، کٹرا، پڈر، بسوہلی، بھدرواہ اور گریٹ لیکس ٹریک سرکٹ شامل ہیں۔ مسودے کے مطابق، "تفصیلی مطالعے مکمل ہونے تک مجوزہ اتھارٹی پارکنگ، سڑک اور صفائی کی گنجائش کو مدنظر رکھتے ہوئے 100 دنوں کے اندر عبوری یومیہ حد نوٹیفائی کرے گی۔
ہر نوٹیفائیڈ مقام پر آنے والے تمام زائرین اور سیاحوں کے لیے ایک ہی مرکزی آن لائن پورٹل 'جے اینڈ کے ماؤنٹین پاس' کے ذریعے رجسٹریشن لازمی ہوگی، جس میں پرہجوم مقامات کے لیے باقاعدہ ٹائم سلاٹ کی بکنگ کی جائے گی۔ یہی پورٹل فیس یا سیس وصول کرے گا، ای پاس جاری کرے گا، موسم اور خطرات کے انتباہات فراہم کرے گا اور زائرین کا مکمل ریکارڈ رکھے گا۔" شری امرناتھ جی یاترا، شری ماتا ویشنو دیوی، مچیل ماتا، شیو کھوڑی، بڈھا امرناتھ، کیلاش کنڈ، سرتھل دیوی، کوثر ناگ، بابا ریشی، چرارِ شریف، بابا زین الدین ولی، تاتہ پانی، ہرمکھ-گنگابل اور دیگر بلندی والے و پہاڑی زیارتی راستوں کے لیے پالیسی میں آٹھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔
ان میں سائنسی بنیادوں پر زائرین کی یومیہ حد مقرر کرنا، موسمیاتی آفات کے لیے قبل از وقت انتباہی نظام قائم کرنا، اور ندی نالوں کے گزرگاہوں، برفانی تودوں (ایولانچ) کے راستوں یا لینڈ سلائیڈنگ کے سرخ زونز میں کیمپ، لنگر، خیمے یا دکانیں لگانے پر مکمل پابندی شامل ہے۔ مسودے کے مطابق: "یہ پالیسی یاتراؤں اور زیارتوں کو محفوظ، صاف ستھرا اور پائیدار بنا کر مذہبی عقیدت کا تحفظ کرتی ہے۔" پالیسی میں واضح کیا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کے پہاڑ پانی کے تحفظ، خوراک و باغبانی کی پیداوار، جنگلات، حیاتیاتی تنوع، سیاحت، ثقافتی ورثے اور پہاڑی معیشت کی بنیادی اساس ہیں۔ تاہم موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات، سیاحت اور یاترا کا بے تحاشا دباؤ، غیر منظم تعمیرات، بنیادی ڈھانچے کا بے دریغ پھیلاؤ، فضلہ اور حیاتیاتی تنوع کا زوال ان نازک پہاڑی خطوں پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں۔
پالیسی نے جموں و کشمیر کے پہاڑوں کو "واٹر ٹاورز" قرار دیا ہے، جو جہلم، چناب، تاوی اور سندھ کے دریائی نظاموں کو سیراب کرتے ہیں اور یونین ٹیریٹری کے اندر اور باہر کروڑوں لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ یہ پہاڑ اناج و پھلوں کے ذخیرے، سیاحتی معیشت، روحانی ورثے اور ملکی سرحدوں کے دفاع کے ضامن ہیں، لیکن فی الوقت شدید دباؤ کی زد میں ہیں۔ مسودے کے الفاظ میں "گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں، سیاحوں اور یاتریوں کی تعداد حساس مقامات کی سہارنے کی حد سے تجاوز کر چکی ہے، اور تعمیراتی سرگرمیاں ضوابط و قوانین سے کہیں آگے نکل چکی ہیں۔"
پالیسی میں بطور انتباہ ماضی کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں نیپال کی ماحولیاتی تباہیاں، پونچھ، راجوری اور کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے تازہ واقعات، مچیل ماتا یاترا کے راستے پر کشتواڑ کا کلاؤڈ برسٹ، 2025 میں ویشنو دیوی ٹریک پر لینڈ سلائیڈنگ، 2023 میں اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں زمین کا دھنسنا، 2023 میں ہماچل پردیش کے تباہ کن سیلاب و لینڈ سلائیڈنگ، 2022 میں امرناتھ کی مقدس گپھا کے قریب بادل پھٹنا، 2014 کے کشمیر کے سیلاب اور 2013 کا اتراکھنڈ (کیدارناتھ) کا سانحہ شامل ہیں۔ پالیسی کے مطابق: "جموں و کشمیر اور وسیع تر ہمالیہ کے پہاڑوں نے ہمیں واضح طور پر دکھا دیا ہے کہ جب نازک قدرتی نظاموں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو کیسی تباہی جنم لیتی ہے۔"
اس کے نفاذ کے لیے جموں و کشمیر ماؤنٹین ڈویلپمنٹ کونسل، ماؤنٹین ڈویلپمنٹ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ ماؤنٹین کمیٹیاں اور ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، جبکہ موجودہ محکمے مشترکہ پہاڑی ضوابط کے دائرے میں رہ کر اپنے تفویض کردہ فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ جموں و کشمیر اس قومی کوشش کے لیے پائلٹ اور ماڈل کیس اسٹڈی کے طور پر سامنے آئے گا، اور یہ ملک بھر میں کسی بھی خطے کی پہلی ریاست مخصوص پہاڑی پالیسی ہوگی جسے دیگر ہمالیائی ریاستیں اور مرکزی حکومت نمونے کے طور پر اپنا سکتی ہیں۔ پالیسی کے مطابق انڈین ہمالین ریجن کی ریاستیں اور یونین ٹیریٹریز (بشمول جموں و کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، میگھالیہ) پورے ایشیا کے لیے واٹر ٹاور، عالمی حیاتیاتی تنوع کا گہوارہ اور 5 کروڑ سے زائد پہاڑی باشندوں کے ثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔
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پالیسی میں "جے اینڈ کے ماؤنٹین گرین فنڈ" اور "جے اینڈ کے ماؤنٹین نالج سینٹر" کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے، جس میں اسکواسٹ کشمیر تحقیق، مانیٹرنگ، استعداد کاری اور شواہد پر مبنی حکمت عملی کے لیے علمی مرکز کا کردار ادا کرے گا۔ مسودے کے مطابق: "اس پر عملدرآمد کا خاکہ اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ 100 دنوں کے اندر واضح عملی پیش رفت نظر آئے، ایک سال کے اندر قانونی و ادارہ جاتی ڈھانچہ نافذ ہو، اور اگلے پانچ سالوں میں ماحولیاتی تحفظ کے نمایاں اور ٹھوس نتائج سامنے آئیں۔"