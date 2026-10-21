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مکئی کی تحقیق میں بہترین کارکردگی پر ڈاکٹر ظہور قومی ایوارڈ کے لیے منتخب
مزکورہ تحقیق فصلوں کی بہتری، تناؤ کو برداشت کرنے اور بایوفورٹیفیکیشن پر محیط ہے۔
Published : October 21, 2026 at 10:55 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹکنالوجی آف (سکاسٹ ) کشمیر کے پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد ڈار کو مکئی کی تحقیق میں بہترین کارکردگی کے لیے ڈاکٹر ایس کے وسال ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔یہ ایوارڈ انہیں فصل کی بہتری، آب و ہوا کی لچک اور غذائیت کو بڑھانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں دیا جارہا ہے۔
زرعی یونیورسٹی کے ڈرائے ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن رنگریٹ نے ڈاکٹر ظہور نے ملک کے مختلف حصوں میں کاشت کے لیے مکئی کی 38 اقسام تیار کی ہیں۔ یہ اقسام اس وقت 80,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر اگائی جاتی ہیں، جو اس کی تحقیق کے جغرافیائی پہنچ اور زرعی اثرات کی عکاسی کرتی ہیں۔ڈاکٹر ظہور احمد ڈار یہ ایوارڈ کو نومبر کے پہلے ہفتے میں حیدرآباد میں منعقد ہونے والی پہلی بین الاقوامی مکئی کانفرنس2026 میں دیا جارہا ہے
ڈاکٹر ظہور کی تحقیق ابھرتے ہوئے زرعی چیلنجز سے نمٹنے ، خوراک اور غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے زیادہ پیداوار دینے والی آب و ہوا کے لیے لچکدار اور غذائیت کے لحاظ سے بہتر مکئی کی اقسام تیار کرنے پر مرکوز ہے۔ مزکورہ تحقیق فصلوں کی بہتری، تناؤ کو برداشت کرنے اور بایوفورٹیفیکیشن پر محیط ہے جس میں متنوع زرعی موسمی حالات کے لیے موزوں قسمیں تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
قومی اور بین الاقوامی سائنسی جرائد میں شائع ہونے والے 300 سے زائد تحقیقی مقالوں کے ساتھ، ڈاکٹر ڈار نے بیرونی فنڈ سے چلنے والے تحقیقی منصوبوں اور نیشنل بیورو آف پلانٹ جینیٹک ریسورسزکے ساتھ مکئی کے جراثیم کی رجسٹریشن میں بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔
ڈاکٹر ظہور نے کئی ریاستوں میں آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ کے تحت مکئی کے تحقیقی پروگراموں کی سرپرستی میں مدد کی ہے۔ سائنسی تحقیق میں ان کا تعاون علمی اشاعت تک بھی پھیلا ہوا ہے، جس نے 12 سائنسی جرائد کے ادارتی بورڈ پر خدمات انجام دیں۔
ایوارڈ کے منتخب ہونے ہر ڈاکٹر ظہور نے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے اور زرعی یونیورسٹی کے انتظامیہ بالخصوص وائس چانسلر کا شکریہ ادا کیا۔ وہیں انہوں نےاپنے شعبے کے دیگر ساتھیوں، دوستوں، طلباء کا بھی شکریہ ادا کیا۔ایسے میں یہ ایوارڈ مکئی کی تحقیق میں ڈاکٹر ڈار کے تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور متنوع زرعی حالات کے لیے فصلوں کی اقسام تیار کرنے اور
شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹکنالوجی کشمیر کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ جبکہ 80,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر اس کی اقسام کی کاشت تحقیق کی عملی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ جس کا مقصد مکی کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانا اور زراعت کو ابھرتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تیار کرنا ہے۔