وقف چیئرپرسن نے کعبہ مرگ درگاہ میں ترقیاتی منصوبوں کا کیا افتتاح
وقت بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے درگاہ شریف کعبہ مرگ میں جاری کام کاج کا جائزہ لیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 5, 2026 at 3:58 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کی معروف زیارت گاہ درگاہ شریف کعبہ مرگ میں پیر کے روز جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے اہم ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اے سی پی ڈوم، ایڈمنسٹریٹر بلاک اور مسجد شریف کے تزئین و آرائش شدہ اندرونی حصے رسمی طور افتتاح کیا۔
اندرابی نے اس موقع پر کہا کہ بورڈ کی جانب سے یہ اقدامات مذہبی و ثقافتی ورثے کے تحفظ اور ترقی کی سمت اہم پیش رفت کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اندرابی نے کہا: ’’مذہبی اداروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زائرین اور عقیدتمندوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا وقف بورڈ کی اولین ترجیح ہے۔‘‘
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مقدس مقامات کی ترقی سے نہ صرف روحانی فضا مستحکم ہوتی ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی فروغ ملتا ہے۔
اس موقع پر ڈاکٹر اندرابی نے درگاہ شریف میں خصوصی دعائیں بھی مانگیں اور جموں و کشمیر کے عوام کے لیے امن، بھائی چارے اور خوشحالی کی دعا کی۔ افتتاحی تقریب میں مقامی انتظامیہ کے افسران، مذہبی علماء اور عام لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
