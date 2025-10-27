ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا فکس میچ تھا، ڈاکٹر سندیپ ماوا کا بڑا انکشاف
یونائیٹڈ پیپلز پارٹی کےصدر ڈاکٹر سندیپ ماوا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی ایک ہی ٹیم کے طور پرکام کر رہی ہیں۔
October 27, 2025
October 27, 2025
جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں وکشمیر یونائیٹڈ پیپلز پارٹی کے صدر ڈاکٹر سندیپ ماوا نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں راجیہ سبھا انتخابات کو نیشنل کانفرنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان ایک ’’فکس میچ‘‘ قرار دیا۔
ڈاکٹر ماوا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے بی جے پی امیدوار ست پال شرما کے حق میں ووٹ دیا، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی ایک ہی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس دراصل آر ایس ایس کی نظریاتی جماعت ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹرین، میاں الطاف، آغا روح اللہ جبکہ انجینئر رشید نے بھی وائس پریذیڈنٹ کے انتخابات میں آر ایس ایس کے حمایت یافتہ امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔
ڈاکٹر ماوا نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر کے عوام سے وعدہ خلافی کی ہے اور ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام پر بجلی کے بلوں کی ادائیگی کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ خود نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے مبارک گُل سرکاری رہائش گاہوں کے بجلی بل ادا نہیں کر رہے۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کی خفیہ سازباز اب عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام ان دونوں جماعتوں کی حقیقت کو سمجھیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔