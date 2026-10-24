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ڈاکٹر سجن سنگھ یادو جموں و کشمیر کے نئے چیف سکریٹری مقرر
وزارتِ داخلہ نے 1995 بیچ کے آئی اے ایس افسر ڈاکٹر سجن سنگھ یادو کو جموں کشمیر کا نیا چیف سکریٹری مقرر کر دیا ہے۔
Published : October 24, 2026 at 12:53 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزارت داخلہ نے ایک اہم انتظامی ردوبدل کرتے ہوئے سینئر آئی اے ایس افسر ڈاکٹر سجن سنگھ یادو کو جموں و کشمیر کا نیا چیف سکریٹری مقرر کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے 24 اکتوبر 2026 کو جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق، مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
ڈاکٹر سجن سنگھ یادو، جو 1995 بیچ کے اے جی ایم یو ٹی کیڈر کے آئی اے ایس افسر ہیں۔ ان کا تبادلہ دہلی سے جموں و کشمیر کیا گیا ہے۔ حکمنامے کے مطابق وہ یکم نومبر سال 2026 سے یا اپنی جوائننگ کی تاریخ سے باقاعدہ طور پر جموں و کشمیر کے چیف سکریٹری کا عہدہ سنبھالیں گے۔
وزارتِ داخلہ کے ڈائریکٹر انیش مرلیدھرن کے دستخط سے جاری اس حکم نامے کی کاپیاں تمام متعلقہ محکموں، بشمول دہلی سیکریٹریٹ، جموں و کشمیر کے موجودہ چیف سکریٹری، اروناچل پردیش، میزورم، گوا، لداخ، اور دیگر یونین ٹریٹجیز کے چیف سکریٹریز اور ایڈوائزرز کو ارسال کر دی گئی ہیں۔
اس سے قبل ڈاکٹر سجن سنگھ یادو دہلی حکومت اور دیگر اہم مرکزی وزارتوں میں مختلف کلیدی عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انتظامی امور پر مضبوط گرفت اور وسیع تجربے کے حامل ڈاکٹر یادو کی جموں و کشمیر میں تعیناتی کو انتہائی اہم مانا جا رہا ہے۔
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