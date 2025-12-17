ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ کے لیے باعثِ فخر: ڈاکٹر سجاد اکبر وانی کو ’’فارمر آف دی ایئر ایوارڈ 2025‘‘ سے نوازا گیا
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کےرہائشی ڈاکٹر سجاد اکبر وانی کی سائنسی تحقیق،جدید زرعی ٹیکنالوجی نے زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا۔
Published : December 17, 2025 at 3:32 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جموں و کشمیر بالخصوص ضلع پلوامہ کے لیے یہ ایک نہایت فخر و مسرت کا موقع ہے کہ ڈاکٹر سجاد اکبر وانی، ممتاز پی ایچ ڈی اسکالر، گولڈ میڈلسٹ اور اقوامِ متحدہ ایوارڈ یافتہ، کو زراعت اور پائیدار کھیتی باڑی کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں باوقار ’’فارمر آف دی ایئر ایوارڈ 2025‘‘ سے نوازا گیا ہے۔
ڈاکٹر سجاد اکبر وانی نے اپنی تحقیق کے ذریعے شعبۂ زراعت میں ایک نیا انقلاب برپا کیا ہے۔ ان کی تحقیقی کاوشوں سے زرعی شعبے کو کئی جدید اور مؤثر تکنیکس میسر ہوئی، جن کے نتیجے میں زراعت میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک عملی کسان کے طور پر بھی ایسے متعدد اقدامات کیے ہیں جن سے نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا بلکہ شعبۂ زراعت کو مجموعی طور پر فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی محنت، جدت اور عملی تجربات کی بدولت زیادہ سے زیادہ نوجوان زراعت کے شعبے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جو مستقبل میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ایک خوش آئند قدم ہے۔
ڈاکٹر سجاد اکبر وانی کا تعلق ایک کسان گھرانے سے ہے اور وہ ضلع پلوامہ کے قصبہ پامپور کے گاؤں چندرہارا کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے سائنسی تحقیق، جدید زرعی ٹیکنالوجی اور عملی کاشتکاری کو یکجا کرتے ہوئے نہ صرف زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ کیا بلکہ ماحول دوست اور پائیدار زراعت کو بھی فروغ دیا، جس کے باعث انہیں قومی سطح پر اس اہم اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا۔
یہ اعزاز 9 دسمبر 2025 کو آئی سی اے آر انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، پوسہ، نئی دہلی میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران دیا کیا گیا، جس میں ملک بھر سے نامور زرعی ماہرین، سائنسدانوں اور کسانوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر وانی نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو زرعی شعبے میں دلچسپی لینے کی بھی ترغیب دی جانی چاہیے، کیونکہ زراعت باعزت روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت اور سرگرمی کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز صرف ان کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ پورے جموں و کشمیر، بالخصوص ضلع پلوامہ کے لیے باعثِ فخر ہے۔
ڈاکٹر سجاد اکبر وانی نے مزید کہا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ ایک کسان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو زراعت اور کھیتی باڑی سے جوڑے رکھنے کے لیے اپنی خدمات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔