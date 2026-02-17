ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈاکٹر رمیشور سنگھ کا بی جے پی پر سخت حملہ، نفرت انگیز مہم اور حملے کے معاملے پر کھل کر بول پڑے
Published : February 17, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 10:44 PM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی) ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بنی کے رکنِ اسمبلی ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے اپنے خلاف جاری مبینہ نفرت انگیز مہم پر سخت ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اُن چند بی جے پی لیڈروں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے کٹرا میں ایم بی بی ایس میڈیکل کالج کو بند کرنے پر لڈو تقسیم کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کالج کی بندش پر مٹھائیاں بانٹتے یا خوشیاں مناتے تو یقیناً بی جے پی خوش ہوتی لیکن انہوں نے ہمیشہ عوامی مفاد کی سیاست کی ہے۔ انہوں نے کہا ایک میڈیکل کالج بند ہونے سے میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔
ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ سال بھی انہیں کٹھوعہ میں ایک سیاسی جماعت کے چند کارکنوں نے حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ انہوں کہا کہ یہاں تاناشاہی چلتی ہے۔ مرکزی حکومت کے پاس کچھ ذمہ داریاں ہیں اور یہاں کی حکومت کے پاس کچھ ہیں۔ لہذا انصاف کی توقعات کس بات کی رکھوں۔ انہوں نے بتایا کہ بی جے پی پارٹی بنیادوں پر انتخابات جیتتی ہے جب کہ میں عوام کی محبت سے بطور آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوا ہوں۔
زمین پر قبضوں کے مسئلے پر پوچھے گیے سوال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ مگر یہ کارروائی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پارٹی کی سیاست عوامی فلاح کے بجائے اقتدار کی خواہش کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جموں و کشمیر کی تاریخی اور سیاسی شناخت کو نقصان پہنچایا ہے اور جموں کے عوام بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں ۔ان کے مطابق موجودہ نظام عوام کو وقار اور انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔
ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے بی جے پی اراکینِ اسمبلی پر سخت حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ جموں کے عوامی مفادات کی صحیح نمائندگی کرنے کے بجائے تقسیم کی سیاست کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال سکیں۔
بتادیں کہ 2024 کے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں جموں کٹھوعہ اور سانبہ اضلاع سے صرف دو غیر بی جے پی امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ جن میں بنی اسمبلی نشست سے ڈاکٹر رمیشور سنگھ اور چھمب سے ستییش شرما اور دونوں آزاد امیدواروں نے نیشنل کانفرنس حکومت کی حمایت کی اور یہ دونوں ارکان حکومت کے ایجنڈے کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہیں جموں خطے کے 29 بی جے پی ارکان اسمبلی مختلف معاملات پر این سی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔
گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے ان پر ہونے والے حملے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ بنی اسمبلی نست کے رکن اسمبلی کو اس وقت مشتعل مظاہرین کے ایک گروہ نے اس وقت مبینہ طور پر زد و کوب کیا جب وہ کٹھوعہ میں ایک آبشار کے قریب مردہ پائے جانے والے تین افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔
جموں کشمیر اسمبلی نے اس حملے کی مذمت کی تھی۔ اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے ایوان میں کہا تھا کہ“یہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے جسے اراکین نے اٹھایا ہے۔ ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ۔یہ معاملہ سب سے پہلے ڈاکٹر رمیشور سنگھ نے ایوان میں اٹھایا تھا جس کی دیگر اراکین نے بھی حمایت کی۔ انہوں نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔