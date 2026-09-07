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ڈاکٹر نگہت یاسمین کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کا اضافی چارج دیا گیا، ڈاکٹر ٹوئنکل سوری نئی ڈائریکٹر کالجز مقرر
یہ اضافی چارج ان کے پاس تب کر رہے گا جب تک کہ کوئی مناسب اور باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا۔
Published : September 7, 2026 at 10:49 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) ڈاکٹر نگہت یاسمین کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے ۔ پیر کو محکمہ صحت اور طبی تعلیم کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق ڈاکٹر نگہت یاسمین کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کا عارضی چارج دیا گیا جب تک ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کی باضاطبہ طور تعیناتی عمل میں نہیں لائی جاتی ہے۔
محکمہ صحت کے ایک آرڈد کے مطابق ڈاکٹر نگہت یاسمین جو اس وقت انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ہیلتھ سروسز کشمیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اپنے موجودہ عہدے کے علاوہ ڈائریکٹر، ہیلتھ سروسز کشمیر کا اضافی چارج دیا گیا ۔ یہ اضافی چارج ان کے پاس تب کر رہے گا جب تک کہ کوئی مناسب اور باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا-
حکومت نے کہا کہ یہ عارضی انتظام اہم انتظامی ذمہ داریوں کی آسانی کی انجام دہی اور مریضوں کی دیکھ بھال کی موثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ آرڈر میں مزید واضح کیا گیا کہ تفویض خالصتاً عارضی ہے اور یہ کسی بھی رٹ پٹیشن کے نتائج سے مشروط ہوگا۔
اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عارضی تفویض افسر کو سنیارٹی، ریگولرائزیشن یا پروموشن کے معاملے میں ترجیحی سلوک کا دعوی کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ جس پر لاگو قوانین کے مطابق سختی سے غور کیا جائے گا۔
ڈاکٹر ٹوئنکل سوری نئی ڈائریکٹر کالجز مقرر
جموں و کشمیر حکومت نے ڈاکٹر ٹوئنکل سوری ڈائریکٹر کالجز، جموں کشمیر مقرر کیا ہے۔ پرنسپل اور ڈین اکیڈمک افیئرز، کلسٹر یونیورسٹی جموں ڈاکٹر ٹوئنکل سوری کو ڈائریکٹر کالجز، جموں کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔
محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ کے مطابق ڈاکٹر سوری کو فوری طور پر ڈائریکٹر کالجز کے طور تعینات کیا گیا ہے۔ایسے اسلامی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی ) کے شعبہ الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر کو عہدے کے اضافی چارج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔یہ تقرری سلیکشن کمیٹی کی سفارش اور مجاز اتھارٹی کی منظوری سے عمل میں لائی گئی ہے۔
ڈاکٹر سوری دو سال کی مدت کے لیے اس عہدے پر فائز رہیں گی جس میں اطمینان بخش کارکردگی اور طرز عمل کی بنیاد پر ایک سال کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ محکمہ اس عہدے کے لیے نئے سرے سے انتخاب بھی کر سکتا ہے۔حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سماعت کا موقع فراہم کرنے کے بعد اگر موجودہ عہدے دار کی کارکردگی، کام یا طرز عمل غیر تسلی بخش پایا جاتا ہے تو انتظامی محکمے کو مدت پوری ہونے سے قبل ہی انہیں نئی ذمہ داری سے فارغ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔