ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عمر عبداللہ کے چچا، فاروق عبداللہ کے برادر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نہ رہے

ڈاکٹر مصطفیٰ کمال این سی کی زیر قیادت حکومت میں کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں۔

ا
ڈاکٹر مصطفیٰ کمال (Xhandle@OmarAbdullah)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 14, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے چچا اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پیر کی شام سرینگر کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔

عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال گزشتہ کئی ماہ سے علیل تھے، تاہم چار روز قبل ان کی طبیعت اچانک اور زیادہ بگڑ گئی تھی۔

انہوں نے کہا:"ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے انتہائی ہمت اور حوصلے کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔"

عمر عبداللہ نے اپنے پیغام میں پارس اسپتال کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا:"انہوں نے علاج میں بھرپور کوشش کی اور بہترین دیکھ بھال فراہم کی۔"

انہوں نے اپنے مرحوم چچا کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ "اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔"

ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے انتقال کی خبر پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کے انتقال سے عبداللہ خاندان اور نیشنل کانفرنس میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، نیشنل کانفرنس
کشمیر میں امن و امان سے متعلق مرکز کے دعوے جھوٹے: این سی

TAGGED:

DR MUSTAFA KAMAL
OMAR ABDULLAH
DR FAROOQ ABDULLAH
مصطفیٰ کمال نہ رہے
DR MUSTAFA KAMAL PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.