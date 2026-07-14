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عمر عبداللہ کے چچا، فاروق عبداللہ کے برادر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نہ رہے
ڈاکٹر مصطفیٰ کمال این سی کی زیر قیادت حکومت میں کئی مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 14, 2026 at 6:23 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے چچا اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پیر کی شام سرینگر کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔
عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال گزشتہ کئی ماہ سے علیل تھے، تاہم چار روز قبل ان کی طبیعت اچانک اور زیادہ بگڑ گئی تھی۔
انہوں نے کہا:"ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے انتہائی ہمت اور حوصلے کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔"
My father’s younger brother Dr Mustafa Kamal passed away earlier this evening at Paras hospital in Srinagar. Uncle Mustafa had been unwell for some months but took a turn for the worse 4 days ago. He put up a brave fight holding on against the odds. The doctors & staff treating… pic.twitter.com/deMalNTzPM— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 14, 2026
عمر عبداللہ نے اپنے پیغام میں پارس اسپتال کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا:"انہوں نے علاج میں بھرپور کوشش کی اور بہترین دیکھ بھال فراہم کی۔"
انہوں نے اپنے مرحوم چچا کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ "اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔"
ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے انتقال کی خبر پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کے انتقال سے عبداللہ خاندان اور نیشنل کانفرنس میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔
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