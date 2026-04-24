مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے بڈگام میں ای ایس آئی سی اسپتال کا افتتاح کیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے بڈگام میں ای ایس آئی سی اسپتال کا افتتاح کیا
2014 کےبعد حکومت ہند نےمزدوروں کےلیے صحت کی سہولیات کو وسعت دی جس کےتحت ای ایس آئی سی میں مفت علاج، طبی جانچ شامل ہیں
Published : April 24, 2026 at 3:47 PM IST
بڈگام (عارف وانی): مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے جمعہ کے روز وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ایمپلائز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن (ای ایس آئی سی) کے 100 بستروں پر مشتمل اسپتال کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ان کی محنت و مشقت کے صلے میں انہیں بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد حکومت ہند نے مزدور طبقے کے لیے صحت کی سہولیات کو وسعت دی ہے، جس کے تحت ای ایس آئی سی کے ذریعے مفت علاج، طبی جانچ، زچگی فوائد اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سنگین بیماریوں کی صورت میں مزدور اکثر نجی اسپتالوں میں علاج کرانے سے قاصر رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے ای ایس آئی سی کے تحت علاج کی جامع سہولیات فراہم کی ہیں۔ ڈاکٹر منڈاویہ نے حال ہی میں منظور شدہ چار لیبر کوڈز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان اصلاحات سے مزدوروں کو بہتر تحفظ حاصل ہوگا، جس میں کم از کم اجرت، تقرری نامہ اور کام کے دوران تحفظ جیسے اہم پہلو شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فلور ویج کے نفاذ سے کسی بھی ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مزدوروں کو مقررہ حد سے کم اجرت نہیں دی جا سکے گی۔ انہوں نے بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے حوالے سے بتایا کہ ہندوستان اپنے مزدوروں کو 64 فیصد سماجی تحفظ فراہم کر رہا ہے، جو ایک اہم پیش رفت ہے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ بڈگام کے اس اسپتال میں مستقبل میں مختلف تکنیکی اور پیشہ ورانہ کورسز بھی شروع کیے جائیں گے جس سے یہاں کے نوجوانوں کو پڑھنے کے بہتر مواقع میسر ہونگے اوراس سے جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔
مزید پڑھیں:خطرناک ڈرائیونگ، اسٹنٹس کو فروغ دینے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کرنے کا عدالتی حکم
مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ 2014 سے قبل مزدور طبقے کو ان اسپتالوں کے ذریعے محض 7 کروڑ روپے کا فائدہ حاصل ہوتا تھا، تاہم مودی حکومت کے برسراقتدار آنے کے بعد یہ رقم بڑھ کر 14 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے، جس سے مزدوروں کو نمایاں مالی اور طبی سہولیات میسر آئی ہیں۔واضح رہے کہ یہ اسپتال مجموعی طور پر 100 بستروں کی گنجائش رکھتا ہے، تاہم فی الحال یہاں 30 بستروں کی سہولت فعال ہے۔