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شیش ناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر پر ڈاکٹر کرن سنگھ نے کیا تشویش کا اظہار
ڈاکٹر کرن سنگھ نے امرناتھ یاترا کے راستے پر غیر ضروری توسیع روکنے کی بھی اپیل کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 26, 2026 at 6:30 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر کے آخری ڈوگرہ مہاراجہ کے فرزند اور آخری صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ نے امرناتھ یاترا کے راستے پر شیش ناگ جھیل کے قریب سڑک کی توسیع کے لیے بھاری مشینری کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے اس عمل کو روکنے کی اپیل کی ہے۔
جمعرات کو جاری کیے گئے اپنے بیان میں سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کرن سنگھ نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے ہمالیہ پہاڑی سلسلے کو سڑکوں کی غیر ضروری توسیع کے باعث پہنچنے والے ماحولیاتی نقصان کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، بالخصوص اتراکھنڈ میں یاترا کے راستوں پر جاری تعمیراتی سرگرمیاں باعثِ تشویش ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سیاحوں اور یاتریوں کے لیے ٹو وے (Two Way) سڑکیں کافی ہیں اور محض سیاحوں کی سہولت کے نام پر سڑکوں کو غیر ضروری طور پر وسیع کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان کے مطابق "سڑکوں کی توسیع کے دوران بارودی مواد اور ڈائنامائٹ کا وسیع استعمال نسبتاً کم عمر ہمالیائی پہاڑی سلسلے کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ماضی میں کئی قدرتی آفات بھی رونما ہوچکی ہیں، جن میں کیدارناتھ کا سانحہ بھی شامل ہے۔"
امرناتھ یاترا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جان کر انہیں شدید صدمہ پہنچا کہ شیش ناگ جھیل کے قریب، جو ہندوستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہے، بھاری مٹی ہٹانے والی مشینری کے ذریعے سڑک کو کشادہ کیا جارہا ہے۔
ڈاکٹر کرن سنگھ نے اس معاملے پر احتجاج کرنے والے افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ اس یاترا روٹ پر بھاری مشینری کے استعمال سے گریز کیا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہر یاترا کے راستے کو موٹر گاڑیوں کے قابل سڑک میں تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے۔" ان کے مطابق "حقیقی شردھالو اس پوتر مقام تک پہنچنے کے لیے پیدل چلنے یا سواری کے ذریعے سفر کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے۔"
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