ڈاکٹر جتیندر سنگھ کٹھوعہ کے بائیوٹیک پارک میں BioNEST انکیوبیٹر کا آغاز کریں گے
Published : October 24, 2025 at 9:47 PM IST
جموں: سی ایس آئی آر – انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن (آئی آئی آئی ایم) جموں، حکومت ہند کے محکمہ بایو ٹیکنالوجی کے تحت بایو ٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنس کونسل کی معاونت سے کٹھوعہ کے انڈسٹریل بایو ٹیک پارک میں بایو نیسٹ انکیوبیٹر قائم کر رہا ہے۔
ڈاکٹر ضبیر احمد، ڈائریکٹر سی ایس آئی آر–آئی آئی آئی ایم جموں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ "بایوانوویشن کنیکٹ کٹھوعہ" نامی یہ خصوصی پروگرام 27 اکتوبر کو منعقد ہوگا، جس کے دوران یونین وزیر مملکت (آزاد چارج) برائے سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ باضابطہ طور پر بایو نیسٹ انکیوبیٹر کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر سائنس دانوں، ماہرین تعلیم، پالیسی سازوں، طلبہ، صنعت کاروں، اسٹارٹ اپ نمائندوں اور سول سوسائٹی کے اراکین سمیت متعدد معزز شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔
ڈاکٹر ضبیر احمد نے بتایا کہ کٹھوعہ کے بایو ٹیک پارک میں قائم ہونے والا یہ انکیوبیشن سینٹر نوجوانوں، اختراع کاروں، کسانوں، اسکالرز اور اسٹارٹ اپس کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرے گا، تاکہ وہ اپنی اختراعات کو حقیقت کا روپ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز ایگرو-ارومہ پروڈکٹس، فائیٹو فارماسیوٹیکلز، قدرتی مصنوعات اور دیگر بایو پر مبنی اختراعات پر مرکوز ہوگا، جو روزگار پر مبنی مہارتوں کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
یہ پروگرام خطے میں بایوانوویشن اور اختراعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا اور BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment) پالیسی کے طویل المدتی مقاصد کے حصول میں معاون بنے گا۔
قابل ذکر ہے کہ انڈسٹریل بایو ٹیک پارک، گھٹھی کٹھوعہ شمالی بھارت کا پہلا بایو ٹیک پارک ہے، جو یونین وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے فلیگ شپ منصوبے کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اسے ڈی بی ٹی حکومت ہند اور جموں و کشمیر سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کونسل (جے کے ایس ٹی اینڈ آئی سی) نے مشترکہ طور پر فنڈ کیا ہے، جبکہ سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم اس کا پراجیکٹ امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے۔
یہ تقریب ڈاکٹر این کلائی سیلوی (ڈائریکٹر جنرل سی ایس آئی آر و سیکریٹری ڈی ایس آئی آر، حکومت ہند) اور ڈاکٹر راجیش گوکھلے (سیکریٹری ڈی بی ٹی، حکومت ہند) کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے، جبکہ اس کی نگرانی ڈاکٹر ضبیر احمد کر رہے ہیں جنہیں ان کی ٹیم کے سائنس دانوں اور ماہرین کا تعاون حاصل ہے۔