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ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کشتواڑ میں عوامی دربار، لوگوں کے مسائل سنے، متعدد شکایات موقع پر حل کرنے کی ہدایت
مرکزی وزیر نے کہا 2014 کے بعد کشتواڑ میں سڑک رابطوں، بنیادی ڈھانچے اور مواصلاتی سہولیات میں نمایاں تبدیلی آئی۔
Published : November 2, 2026 at 10:21 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) مرکزی وزیر مملکت برائے سائنس و ٹیکنالوجی و ارضیاتی علوم ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کشتواڑ میں عوامی دربار منعقد کرکے مقامی لوگوں اور عوامی نمائندوں سے براہِ راست ملاقات کی اور ان کے مسائل، ترقیاتی ضروریات اور سرکاری خدمات کی فراہمی سے متعلق شکایات کی جانکاری حاصل کی۔
اس موقع پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ سال 2014 کے بعد کشتواڑ میں رابطہ سڑکوں، بنیادی ڈھانچے اور مواصلاتی سہولیات کے شعبوں میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے۔ انہوں نے 2014 سے قبل کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اُس وقت کشتواڑ پہنچنا بھی ایک بڑا چیلنج تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ سڑکوں کی حالت انتہائی خراب تھی جبکہ کئی علاقوں میں موبائل نیٹ ورک کی سہولت بھی دستیاب نہیں تھی۔
انہوں نے کہا کہ مچیل یاترا کے راستے پر بھی بنیادی سہولیات کا فقدان تھا اور وہاں نہ مناسب سڑکیں تھیں، نہ بیت الخلاء اور نہ ہی ٹیلی کام رابطے کی سہولت موجود تھی ۔ مرکزی وزیر نے یاد دلایا کہ مئی 2014 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی سال دسمبر میں کشتواڑ کے چاؤگان میدان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے عوام کو یقین دلایا تھا کہ طویل عرصے سے نظرانداز کیے گئے علاقوں کی ترقی کو ترجیح دی جائے گی۔
عوامی دربار کے دوران لوگوں نے سڑک رابطوں، بنیادی ڈھانچے، ضروری سہولیات کی دستیابی، دیہی علاقوں کی ترقی اور مختلف سرکاری محکموں کی کارکردگی سے متعلق مسائل مرکزی وزیر کے سامنے رکھے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لوگوں کی شکایات تحمل سے سنیں اور متعدد معاملات کو موقع پر ہی حل کرنے کی ہدایت دی، جبکہ دیگر شکایات کے ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو مقررہ مدت کے اندر ضروری کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔
انہوں نے افسران پر زور دیا کہ مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل قائم کیا جائے تاکہ عوامی مسائل کو غیر ضروری تاخیر کے بغیر حل کیا جاسکے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ عوام سے براہِ راست ملاقات کے ذریعے زمینی سطح پر درپیش مشکلات اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوامی رابطہ پروگراموں کا مقصد حکمرانی کو زیادہ شفاف، قابل رسائی اور جوابدہ بنانا ہے تاکہ سرکاری اسکیموں اور فلاحی اقدامات کے فوائد مستحق افراد تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ عوام کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھا جائے اور موصول ہونے والی شکایات کے حل تک ان کی پیروی کی جائے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ جغرافیائی اعتبار سے دشوار گزار ضلع کشتواڑ میں سڑک رابطوں کی بہتری، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی اور ضروری خدمات کی مؤثر فراہمی خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ترقیاتی سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لیے تمام محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔
اس موقع پر حلقہ انتخاب پڈر ناگسینی کے رکن اسمبلی اور جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما، کشتواڑ کی رکن اسمبلی شگن پریہار، ضلع ترقیاتی کمشنر پنکج شرما اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنی گپتا بھی موجود تھے۔ عوامی دربار میں ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، مختلف سرکاری محکموں کے نمائندوں، عوامی نمائندوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔