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انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اجاگر کرنے پر فاروق عبداللہ میری شکایت سیتارام کیسری سے کرتے تھے: محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس اور عمرعبداللہ کی تنقید کرتے ہوئے دعوٰی کیا کہ ان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
Published : July 28, 2026 at 4:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے منگل کو دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ 5 اگست 2019 کے بعد کے حالات کو "معمول پر" دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مطابق "میرے بیانات انہیں اس کے برعکس مؤقف اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔"
سرینگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جب وہ 1996-97 میں کانگریس میں تھیں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتی تھیں، تو نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کی شکایت اُس وقت کے کانگریس صدر سیتارام کیسری سے کرتے تھے۔ فاروق عبداللہ 1996 سے 2002 تک جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے، جبکہ آنجہانی سیتارام کیسری 1996 سے 1998 تک کانگریس کے صدر تھے۔
محبوبہ مفتی نے کہا: "فاروق صاحب اخبارات کی خبریں لے کر سیتارام کیسری کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی سی ایل پی لیڈر ملک مخالف بیانات دے رہی ہیں کیونکہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرتی ہے۔ آج وہی کام عمر عبداللہ صاحب، دوسری جماعتیں، بی ٹیم اور سی ٹیم کر رہی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں حالات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں، لیکن جب محبوبہ مفتی اور ان کی جماعت ایسے بیانات دیتی ہے تو ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے۔"
محبوبہ مفتی جنتَر منتَر میں دیے گئے اپنے "بنتا ہے" والے بیان پر وضاحت پیش کر رہی تھیں، جہاں انہوں نے کشمیر میں تشدد کو جائز قرار دینے والا بیان دیا تھا۔ اس بیان کے بعد انہیں اپوزیشن جماعتوں اور کشمیر میں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
اپنے سیاسی مخالفین کی تنقید کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ وہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے 1996 کے بعد کشمیر کے کونے کونے میں جا کر عوام کے درمیان کام کرنے سے حاصل کی ہے۔ ان کے مطابق "اُس وقت سکیورٹی فورسز اور ٹاسک فورس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ رہی تھیں اور لوگوں کی لاشیں سڑکوں اور گلیوں میں پڑی ملتی تھیں۔"
محبوبہ نے کہا: "1996 کے بعد جب فاروق عبداللہ کے پاس 60 ارکان اسمبلی تھے تو وہ سکیورٹی فورسز اور اخوان سے کہتے تھے، 'جاؤ، انہیں پکڑو'۔ اُس وقت لوگوں کو صرف او جی ڈبلیو یا جماعت اسلامی سے تعلق کے شبہ میں قتل کیا جاتا تھا۔ کئی لوگوں کی لاشیں دنوں بعد ملتیں یا کبھی ملتی ہی نہیں تھی۔ فاروق صاحب میرا پی ایس او (سیکورٹی کور) اور سرکاری گاڑی بھی واپس لے لیتے تھے۔"
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ نے مزید کہا کہ اُس وقت عمر عبداللہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے اور وہ سکیورٹی فورسز، ٹاسک فورس کی کارروائیوں اور دہشت گردی کے نام پر پوٹا (POTA) قانون کے استعمال کا دفاع کرتے تھے۔
نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے محبوبہ نے وضاحت کی کہ انہوں نے سیاست سے کوئی جائیداد حاصل نہیں کی۔ "میں نے نہ ٹنگمرگ، نہ گپکار روڈ، نہ لندن میں کوئی جائیداد بنائی اور نہ ہی لکژری گاڑیاں حاصل کیں۔ نیشنل کانفرنس میرے جنتَر منتَر والے بیان کو اس طرح پیش کر رہی ہے جیسے میں نے افضل گورو اور مقبول بٹ کی پھانسی کی حمایت کی ہو یا یہ کہا ہو کہ کشمیریوں کو گولی مارو۔"
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