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پی او کے کی صورتحال پر فاروق عبداللہ کا اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ
فاروق عبداللہ نے حقائق جاننے کیلئے یو این سے پی او کے کی ٹیم بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : June 11, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 4:53 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں حالیہ احتجاج اور جھڑپوں کی تحقیقات کے لیے اپنی ٹیم بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے، جہاں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔
فاروق عبداللہ نے کہا، "ریاست مشکل حالات میں ہیں اور جموں و کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے پاس ہے وہاں آج لوگ ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، تاہم مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔" جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم روانہ کرنے کی اپیل کی ہے "تاکہ حقائق دنیا کے سامنے آ سکیں"۔
این سی صدر کے مطابق: "اس صورتحال کی تحقیقات ہونی چاہئے اور وہاں کے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، ان کا حل نکالا جانا چاہیے۔"
پی او کے کے مختلف علاقوں میں مظاہرین کے خلاف وہاں کے سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں میں اب تک 20 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ علاقہ اس وقت شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے کیونکہ حکام نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (JAAC) پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تاجروں اور سول سوسائٹی تنظیموں پر مشتمل یہ تنظیم خطے میں معاشی اور سیاسی مسائل کے خلاف احتجاجی تحریک کی قیادت کر رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے اسے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔
خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کے مطابق تشدد اس وقت بھڑکا جب پی او کے کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کے لیے مخصوص 12 اسمبلی نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں اور آئینی ترمیم کے بغیر انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔
بھارت نے پی او کے کے عوام کے خلاف اسلام آباد کی "بربریت" پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کو مبینہ زیادتیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم فاروق عبداللہ نے بھارتی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جن شرائط کے تحت جموں و کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا، انہیں دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے اور عوام کی عزت و وقار واپس کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا، "جموں و کشمیر میں سیاسی صورتحال مستحکم نہیں ہے۔ یہ تب ہی مستحکم ہوگی جب حکومتِ ہند یہ سمجھے گی کہ ہم بھی انسان ہیں۔ ہم نے کچھ شرائط کے تحت بھارت کے ساتھ الحاق کیا تھا اور ان شرائط کو بحال کیا جانا چاہیے۔"
انہوں نے نئی دہلی کو موجودہ "غیر استحکام" کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر کے مطابق عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ بیشتر اختیارات لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے پاس ہیں۔
انہوں نے کہا: "ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہونے چاہئیں۔ وہ صرف دہلی کی جانب سے نامزد کردہ ایک نمائندہ ہے۔ اختیارات منتخب حکومت کے پاس ہونے چاہئیں، نہ کہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس۔"
فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن نئی دہلی میں احتجاج کریں گے، تاہم کسی سیاسی جماعت کو باضابطہ دعوت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے کہا، "ہم جا رہے ہیں، جسے آنا ہے وہ خود آئے۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے پاس احتجاج میں شامل ہونے کی درخواست لے کر نہیں جائیں گے۔"
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