ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری شال فروشوں پر حملے، فاروق عبداللہ نے کیا نازی دور سے موازنہ
کشمیری شال فروشوں پر حملوں کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ’کٹر پرنتی‘ قرار دیتے ہوئے ہٹلر کا انجام یاد دلایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 1, 2026 at 6:54 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کشمیری شال فروشوں کو شمالی ہند کی ریاستوں میں تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور ہراساں کیے جانے کو نہ صرف بدقسمتی سے تعبیر کیا بلکہ اس عمل کو ’’نازی جرمنی‘‘ کی طرز پر جلد ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا۔
فاروق عبداللہ نے سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’جس طرح نازی جرمنی کا خاتمہ ہوا، اسی طرح یہاں بھی ’کٹرپنتی‘ کا خاتمہ ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفوں کے دوران ہریانہ اور ہماچل پردیش کے مختلف علاقوں میں کشمیری شال فروشوں کو ہراساں کیے جانے کے کئی واقعات رونما ہوئے وہیں بعض کشمیریوں کا زد و کوب بھی کیا گیا۔
جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے ان ریاستوں کے حکام سے رابطہ قائم کیے جانے، کشمیریوں کے تحفظ کی ضمانت دئے جانے اور متعلقہ ریاستوں کی پولیس کی جانب سے کارروائیاں کیے جانے کے بعد بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔
میڈیا نمائندوں کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ نے کہا: ’’مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں۔‘‘ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ’’آنے والا وقت بہتر ہوگا اور لوگوں کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔‘‘
ڈاکٹر عبداللہ نے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ سفارتی قدم کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’دوستیاں مضبوط ہوں تو خطہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
پولیس کارروائی کے باوجود شمالی ہند میں کشمیری شال فروشوں کی ہراسانی جاری