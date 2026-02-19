ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے بیجبہاڑہ میں مذہبی سیاحت کا اٹھایا مسئلہ، بی جے پی پر جموں و کشمیر کی تقسیم کا الزام
ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے حکومت سے مذہبی مقامات تک سڑکوں کی بہتری، قیام و طعام کی سہولیات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔
Published : February 19, 2026 at 6:19 PM IST
جموں : بیجبہاڑہ کے رکنِ اسمبلی ڈاکٹر بسیر احمد ویری نے جموں کشمیر اسمبلی میں جاری اجلاس کے دوران میں اپنے حلقہ انتخاب بیجبہاڑہ میں مذہبی سیاحت کے فروغ کا مسئلہ زور و شور سے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ بیجبہاڑہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں متعدد تاریخی اور مذہبی مقامات موجود ہیں، جنہیں مناسب توجہ اور بنیادی سہولیات فراہم کر کے سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام دیا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذہبی مقامات تک سڑکوں کی بہتری، قیام و طعام کی سہولیات، صفائی ستھرائی اور تشہیری مہمات کو یقینی بنایا جائے تاکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور معیشت کو فروغ ملے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے جموں و کشمیر اور لداخ کو تقسیم کر کے خطے کو نقصان پہنچایا ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس وقت جموں و کشمیر میں دو متوازی حکومتیں چل رہی ہیں ایک منتخب نمائندوں کی اور دوسری افسر شاہی کی جو یونین ٹیریٹری نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کی مکمل منتقلی منتخب نمائندوں کو ہونی چاہیے تاکہ عوامی مسائل کا حل ممکن ہو اور ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔