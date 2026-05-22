بغلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سٹیج-3 کیلئے ٹینڈر نوٹس جاری
بغلیہار پن بجلی پروجیکٹ ضلع رام بن کے چندرکوٹ علاقے میں دریائے چناب پر واقع یوٹی کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 22, 2026 at 5:11 PM IST
Updated : May 22, 2026 at 5:17 PM IST
رامبن ( نواز رونیال ) : جموں و کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (جے کے ایس پی ڈی سی) نے ضلع رامبن میں مجوزہ بغلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سٹیج-3 کیلئے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) تیار کرنے کے سلسلے میں ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔
جموں و کشمیر ای-پروکیورمنٹ پورٹل پر دستیاب ٹینڈر نوٹس کے مطابق یہ ٹینڈر کنسلٹنسی خدمات کیلئے جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت بغلیہار اسٹیج-3 منصوبے کی مکمل ڈی پی آر، تکنیکی مطالعہ اور متعلقہ دستاویزات تیار کئے جائیں گے۔ دستاویزات کے مطابق یہ اوپن ٹینڈر ہے جبکہ منصوبہ کنسلٹنسی زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔
ٹینڈر تفصیلات کے مطابق ٹینڈروں کی آن لائن جمع آوری 23 مئی 2026 سے شروع ہوگی جبکہ آخری تاریخ 27 جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ تکنیکی بولیاں ( ٹینڈر) 29 جون 2026 کو سرینگر میں کھولی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 4 جون 2026 کو پری-بڈ میٹنگ بھی منعقد ہوگی۔
ٹینڈر دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ حصہ لینے والی کمپنیوں کیلئے 10 لاکھ روپے بطور ای ایم ڈی (Earnest Money Deposit) اور 10 ہزار روپے ٹینڈر فیس مقرر کی گئی ہے۔
بغلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ دریائے چناب پر چندرکوٹ کے نزدیک واقع جموں و کشمیر کے اہم ترین اور جموں و کشمیر کے سب سے بڑے پن بجلی منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ موجودہ بغلیہار منصوبہ تقریباً 900 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ جموں و کشمر میں بجلی کی پیداوار کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔
جموں وکشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن حکام کے مطابق مجوزہ بغلیہار سٹیج تین منصوبہ دریائے چناب میں پن بجلی پیداوار کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا اور جموں و کشمیر میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
