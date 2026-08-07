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پلوامہ میں چنار کے درختوں کی کٹائی، کشمیر کا تاریخی ورثہ خطرے میں!
پلوامہ ضلع کے لتر علاقے میں چنار کے درختوں کی کٹائی پر سیاسی و سماجی کارکنان نے اس معاملے پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 7:04 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ 1993 کی دفعہ 36 کے تحت تحفظ یافتہ چنار (جسے کشمیری زبان میں بوٗنی کے نام سےجانا جاتا ہے) کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی پر اس ورثہ کے سرکاری تحفظ کے دعووں پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ چنار کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا معاملہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لیتر علاقے میں سامنے آیا ہے۔ جس پر شہریوں سمیت سماجی و سیاسی کارکنوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
پلوامہ ضلع کے لتر علاقے سے وابستہ سیاسی و سماجی کارکنان کا الزام ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران چنار کے درجنوں درختوں کی بے دریغ کٹائی کی گی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے شہریوں نے سوال کیا کہ "اتنی بڑی تعداد میں چنار کے درخت کس کی اجازت سے کاٹے گئے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور کیا متعلقہ حکام سے کوئی قانونی منظوری حاصل کی گئی تھی؟"
فیاض احمد صوفی نامی ایک مقامی سماجی و سیاسی کارکن نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ تحفظ یافتہ چنار کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ "اس معاملے کی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے، ذمہ دار افراد کی نشاندہی کرکے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔" ان کا کہنا تھا کہ "اگر اسی طرح چنار کے درخت کاٹے جاتے رہے تو ایک وقت آئے گا جب یہ تاریخی ورثہ صرف ریکارڈ تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔"
فیاض احمد وانی نامی ایک اور مقامی شہری نے بھی اس معاملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ "چنار، کشمیر کی شناخت اور ثقافتی ورثے کی علامت ہے، اس لیے اس کا تحفظ ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔" انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اس معاملے کا نوٹس لینے، مکمل تحقیقات کرانے اور ملوث افراد کی نشاندہی کرکے سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔
چنار جسے کشمیری زبان میں "بوٗنی" کہا جاتا ہے، کشمیر کی تاریخی ثقافت و ورثہ کا حصہ ہے۔ اس درخت کو جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ 1993 (سموت 1996) کی دفعہ 36 کے تحت "شاہی درخت" کا درجہ حاصل ہے، جبکہ جموں و کشمیر پریزرویشن آف اسپیسفائیڈ ٹریز ایکٹ 1996 کی دفعہ 3 کے تحت مجاز اتھارٹی کی پیشگی اجازت کے بغیر اس کی کٹائی یا شاخ تراشی ممنوع ہے۔
کشمیر میں شہری آبادی میں اضافہ، تیز رفتار تعمیرات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث چنار کے درختوں کو خطرات لاحق ہیں، جس کے پیش نظر حکومت جموں و کشمیر نے ان کی حفاظت کے لیے ڈیجیٹل پروٹیکشن انیشی ایٹو شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر چنار کے درخت کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے اور اس پر منفرد کیو آر کوڈ نصب کیا جا رہا ہے، جس میں درخت کی عمر، محل وقوع، صحت اور دیگر معلومات درج ہوں گی تاکہ ان کی سائنسی بنیادوں پر نگرانی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
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