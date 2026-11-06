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محبوبہ مفتی کا مرکز کو انتباہ: کشمیر کی 'خاموشی' کو امن سمجھنے کی غلطی نہ کریں، ملکی مفاد حکومت سے بالاتر: محبوبہ
پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، محبوبہ مفتی نے مرکز پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام پر بھروسہ کرے۔
By PTI
Published : November 6, 2026 at 6:43 AM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کی سربراہ محبوبہ مفتی نے جمعرات کے روز مرکز (مرکزی حکومت) کو خبردار کیا ہے کہ وہ کشمیر میں "موجودہ خاموشی" کو امن سمجھنے کی غلطی نہ کرے اور انہوں نے اصرار کیا کہ ملکی مفاد کسی بھی حکومت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ متفقہ طور پر دوبارہ پی ڈی پی کی صدر منتخب ہونے کے بعد پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، محبوبہ مفتی نے مرکز پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام پر بھروسہ کرے۔
نیشنل کانفرنس کی حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، "اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت یہاں 50 سیٹوں والی ایک ایسی پارٹی موجود ہے جو آپ کے (مرکز کے) ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں، جو کچھ بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ان کے ذریعے کر رہے ہیں اور وہ احتجاج کی ایک آہ تک نہیں بھرتے۔"
ربڑ اسٹیمپ حاصل کر لینا کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں
انہوں نے مزید کہا، "اس کے باوجود، سب کچھ نارمل دکھانے کی کوشش کرنا یا کسی سیاسی پارٹی سے ربڑ اسٹیمپ (منظوری) حاصل کر لینا جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو یہاں کے عوام پر اپنا بھروسہ قائم کرنا ہوگا۔" محبوبہ مفتی نے خاندانوں پر ہونے والے "روزمرہ کے چھاپوں اور ہراساں کیے جانے" کے سلسلے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
آپ کو ان جیلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے
انہوں نے کہا، "آپ کو یہ روز روز کے چھاپے بند کرنے ہوں گے۔ آپ کو ان جیلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے جہاں ہمارے لوگ بغیر کسی مناسب قانونی کارروائی کے زیرِ سماعت قیدیوں (Undertrials) کے طور پر سڑ رہے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں رہا کریں اور جنہیں ضمانت مل چکی ہے لیکن پھر بھی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے، انہیں رہا کیا جائے۔"
عسکریت پسند کے گھر اور خاندان کو نشانہ بنانا غلط
ان کا کہنا تھا، "اگر کوئی عسکریت پسند اپنے گھر سے بھاگ گیا ہے، تو آپ اس کے گھر اور اس کے خاندان کو نشانہ بناتے ہیں۔ محض شک کی بنیاد پر، ترال کے ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا: ایک بیٹی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے سسرال میں رہ رہی تھی؛ آپ نے اس کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ سب کیسے چل سکتا ہے؟ یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔"
قومی مفاد کسی بھی حکومت سے کہیں بڑا
سابق وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ اگرچہ ایسا ماحول "آپ کے سیاسی مفادات کو راس آتا ہے، تاکہ آپ باقی ملک کا دورہ کر کے ووٹ حاصل کر سکیں،" لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ "جموں و کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مستقل طور پر ہرا اور خون آلود رکھا جائے"۔ انہوں نے مزید کہا، "قومی مفاد کسی بھی حکومت سے کہیں بڑا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں: اس موجودہ خاموشی اور گھٹن کو—جہاں کشمیری بولنے سے قاصر ہیں—امن سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔"
خون کے پیاسے امریکہ اور اسرائیل سے سبق لیں
عالمی سیاسی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے، محبوبہ مفتی نے بی جے پی کو متنبہ کیا کہ مذہبی تقسیم پر مبنی ملکی سیاست بالآخر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا، "آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں کیا ہوا۔ ٹرمپ، جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے، جنہوں نے دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، جنہوں نے غزہ میں مسلمانوں کے قتل عام اور ایران میں معصوم نوجوانوں کی جانیں جانے کا مشاہدہ کیا؛ دیکھیں امریکی عوام نے ان کے منہ پر کیسا طمانچہ مارا ہے! اسرائیل کے خون کے پیاسے وزیر اعظم کو لگنے والے دھچکے کو دیکھیں۔"
ہندو مسلم تقسیم کا یہ کارڈ کب تک؟
انہوں نے مزید کہا، "اس لیے اپنے طریقے سدھاریں۔ آپ کب تک جموں و کشمیر کو سیاسی چارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہندو مسلم تقسیم کا یہ کارڈ کھیلتے رہیں گے؟ یہاں کشمیری لوگوں کو منظم طریقے سے سائیڈ لائن اور ختم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پولیس ہو یا سول انتظامیہ۔"
آپ ختم ہو جائیں گے، ملک قائم رہے گا
مرکز سے جموں و کشمیر، جو کہ "ملک کا تاج" ہے، کے ساتھ اس طرح کی بے عزتی اور بے احترامی کا سلوک نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے پی ڈی پی چیف نے کہا، "اگر آپ انصاف نہیں کریں گے، تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔" انہوں نے کہا، "جب میں یہ کہتی ہوں، تو میں بی جے پی سے کہتی ہوں: آپ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ ایک عظیم اور شاندار ملک ہے اور یہاں کے لوگ سب سمجھتے ہیں۔"