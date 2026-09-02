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بی جے پی جلوس کو تحفظ، این سی کارکنوں کے ساتھ سختی: عمر عبداللہ
عمرعبداللہ نے انتظامیہ،پولیس کے 'غیر مساوی سلوک' کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ این سی کارکنوں کو گھسیٹا گیا اور وہ زخمی ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 2, 2026 at 9:07 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 9:25 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے انتظامیہ خاص کر جموں کشمیر پولیس پر سرینگر میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے احتجاجوں کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "دونوں مظاہروں کے درمیان کوئی بھی اور کسی طرح کا بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔" بدھ کو دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کیا۔
سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا کہ "جہاں انتظامیہ نے بی جے پی کے احتجاج کی نہ صرف اجازت دی بلکہ انہیں سہولت بھی فراہم کی، وہیں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کو بی جے پی دفتر کی جانب مارچ کرنے سے روکا گیا، انہیں گھسیتا گیا اور پارٹی کے متعدد کارکن زخمی بھی ہوئے۔"
عمر عبداللہ نے نامہ نگاروں کو دونوں احتجاجوں کے مابین "غلط مساوات" قائم نہ کرنے کی اپیل کی، کیونکہ "انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے دونوں جماعتوں کے ساتھ کیے گئے سلوک میں کوئی مساوات نہیں تھی۔ ایک کو سہولت فراہم کی گئی اور دوسرے کو بے رحمی سے دبایا گیا۔" عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ احتجاج کے دوران ان کی پارٹی کے بعض ساتھیوں کو گھسیٹا گیا اور وہ زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کو بعد میں طبی علاج کی ضرورت پیش آئی۔
وزیراعلیٰ نے بی جے پی کے احتجاج کی میڈیا کوریج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "بی جے پی کے جلوس کو پولیس کی حفاظت میں لے جایا گیا۔ آپ (صحافی) وہاں موجود تھے۔ میں نے آپ میں سے کئی لوگوں کو اس احتجاج کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔"
پانچ سال کا منڈیٹ
عمر عبداللہ نے قائد حزب اختلاف سنیل شرما کے ان کے استعفے کے مطالبے پر بھی سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی رہنما کو خوش کرنے کے لیے اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا: "میں کیوں استعفیٰ دوں؟‘‘ عمر عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام نے ان کی حکومت کو پانچ سال کا مینڈیٹ دیا ہے۔
انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر کے لوگوں نے ہمیں پانچ سال دیے ہیں۔ ہم پانچ سال بعد اپنا رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے پیش کریں گے۔"
بیک ڈور تقرریوں کے الزامات پر وزیراعلیٰ نے سوال کیا کہ کون سی تحقیقاتی ایجنسی نے ان الزامات کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اینٹی کرپشن بیورو، کرائم برانچ اور سی آئی ڈی ان کے ماتحت نہیں ہیں۔
نیپال تباہی پر عمر کا بیان
نیپال میں ہوئی حالیہ تباہی اور جموں و کشمیر کو گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب (GLOFs) کے ممکنہ خطرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اس خطرے کے حوالے سے پہلے ہی تحقیق شروع کر دی تھی۔ "ہم نے نیپال کا انتظار نہیں کیا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب جموں و کشمیر کے لیے یقینی طور پر خطرہ بن سکتے ہیں۔"
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