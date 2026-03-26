افواہوں پر یقین نہ کریں اور گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں: ڈی سی سرینگر کی عوام سے اپیل
ڈپٹی کمشنر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ اندوزی یا غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
Published : March 26, 2026 at 8:50 PM IST
سرینگر: سرینگر کے ڈپٹی کمشنر اکشے لبرو نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں، کیونکہ ضلع بھر میں ایندھن اور ضروری اشیاء کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ پٹرول، ڈیزل یا دیگر بنیادی اشیاء کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔
انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ پرسکون رہیں اور غیر ضروری ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غیر مصدقہ خبروں کے باعث پٹرول پمپوں اور بازاروں میں غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اکشے لبرو نے کہاکہ “عوام افواہوں کا حصہ نہ بنیں اور نہ ہی انہیں پھیلائیں، کیونکہ اس سے بلاوجہ خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔”
اکشے لبرو نے خبردار کیا کہ اگر کوئی عناصر ذخیرہ اندوزی یا غلط معلومات پھیلا کر مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق انتظامیہ سپلائی چین کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے تاکہ ایندھن اور ضروری اشیاء کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: جے کے سیمنٹ فیکٹری کیس: 51یومیہ مزدوروں کی اپیل خارج
انہوں نے مزید کہا کہ سپلائی لائنز مکمل طور پر بحال ہیں اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات پر انحصار کریں اور غیر مصدقہ خبروں کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔ انتظامیہ نے یقین دلایا کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور شہریوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔