ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ماگام میں راہگیر پر حملے کے بعد کتا ہلاک، پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی

وائرل ویڈیو میں راہگیر کو ماگام میں سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا گیا، اس دوران ایک کتا اس شخص پر حملہ کردیتا ہے۔

ماگام میں راہگیر پر حملے کے بعد کتا ہلاک، پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی
ماگام میں راہگیر پر حملے کے بعد کتا ہلاک، پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بڈگام (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے ماگام علاقے میں ایک کتے کے حملے اور بعد ازاں اس کی ہلاکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے جانوروں پر ظلم کی روک تھام ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔

اطلاعات کے مطابق، وائرل ویڈیو میں ایک راہگیر کو ماگام میں سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جب ایک کتا مبینہ طور پر پیچھے سے اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے کاٹ لیتا ہے۔ ویڈیو میں متاثرہ شخص خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کتے کو دبوچ لیتا ہے اور اسے سڑک پر پٹک دیتا ہے، جبکہ مقامی لوگ اس کی مدد کے لیے موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔

ویڈیو میں مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو کتے پر لکڑی سے اور دوسرے شخص کو پتھر سے حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں کتا موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ویڈیو منظرِ عام پر آنے کے بعد پولیس نے واقعے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن ماگام میں ایک ایف آئی آر زیر نمبر 57/2026 جو جانوروں پر ظلم کی روک تھام ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: جی ڈی سی ترال نے ترال ڈگری کالج میں سالانہ دوڑ کا کیا انعقاد


پولیس حکام کے مطابق معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ اس واقعہ پر سوشل میڈیا میں ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے افراد راہگیر کو کتے کے حملے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دیگر نے کتے کو ہلاک کیے جانے کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔

TAGGED:

DOG KILLED
ANIMAL CRUELTY ACT
کتے کا حملہ
ماگام
DOG ATTACK MAN IN MAGAM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.