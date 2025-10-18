ETV Bharat / jammu-and-kashmir

رکن اسمبلی معراج ملک جیل سے راجیہ سبھا الیکشن کے لیے کریں گے ووٹ، ستائیس تاریخ تک اسمبلی اجلاس میں نہیں کر سکتے شرکت

ڈوڈہ کے MLA معراج ملک جیل سے راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے۔ وہ 27 اکتوبر تک اسمبلی میں بھی شرکت نہیں کرسکیں گے۔

doda mla mehraj malik to vote for rajya sabha elections 2025 from jail Urdu News
ایم ایل اے مہراج ملک (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 18, 2025 at 3:05 PM IST

جموں: ڈوڈہ کے ایم ایل اے معراج ملک 27 اکتوبر تک جموں و کشمیر اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن وہ ضلع جیل کٹھوعہ سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ایم ایل اے کی اپیل پر سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی جس میں سیشن میں شرکت کی اجازت طلب کی گئی تھی، کیونکہ حکومت کا جواب، جو کل داخل کیا گیا تھا، ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر نہیں پہنچ سکا ہے۔

اسمبلی کا اجلاس 23 اکتوبر کو شروع ہو کر 30 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ راجیہ سبھا کی چار سیٹوں کے لیے 24 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی۔ 14 اکتوبر کو ہونے والی سماعت کے دوران جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دی تھی۔

جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت

آج جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو سینئر ایڈووکیٹ راہل پنت، ایڈووکیٹ ایس ایس احمد، مظفر اقبال خان، اپو سنگھ سلاتھیا، طارق مغل اور دیگر ملک کی طرف سے پیش ہوئے اور ملک کی جانب سے آئندہ جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس میں شرکت اور راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت مانگی۔

پوسٹل بیلٹ پہلے ہی مجاز اتھارٹی کو بھیج دیا

سینئر ایڈووکیٹ سنیل سیٹھی اور سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل (اے اے جی) مونیکا کوہلی جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ انہوں نے کل درخواست کا جواب داخل کیا تھا، جس پر عدالت نے جواب دیا کہ یہ اب تک ریکارڈ پر نہیں ہے۔ مزید برآں، سینئر ایڈووکیٹ سنیل سیٹھی نے عرض کیا کہ انہوں نے ملک کی ووٹنگ کے حوالے سے ضروری کارروائی کے لیے پوسٹل بیلٹ پہلے ہی مجاز اتھارٹی کو بھیج دیا ہے۔

عدالت نے ہدایت کی وہ درخواست پر اعتراضات درج کرے

دونوں فریقوں کے دلائل پر غور کرنے کے بعد جسٹس راجیش سیکھری نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک کو قانون کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ تاہم، عدالت نے رجسٹری کو ہدایت کی کہ وہ درخواست پر اعتراضات درج کرے اور اسے 27 اکتوبر کو دوبارہ فہرست میں ڈالے تاکہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں اس کی شرکت کے حوالے سے قیدی کی دوسری درخواست پر غور کیا جا سکے۔

پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا

واضح رہے کہ ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کے خلاف 8 ستمبر کو ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ نے پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور انہیں ڈسٹرکٹ جیل کٹھوعہ بھیج دیا گیا تھا۔ ڈوڈہ اسمبلی حلقہ سے عوامی نمائندے کی حیثیت سے ملک نے ہائی کورٹ سے اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت طلب کی تھی۔

