مہراج ملک جیل سے رہا، کٹھوعہ جیل سے باہر آتے ہی ہزاروں حامیوں نے کیا پرتپاک استقبال
جموں وکشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مہراج ملک کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔
Published : April 28, 2026 at 8:53 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کی ڈوڈہ ایسٹ کے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی مہراج ملک کو آج صبح تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد کٹھوعہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے فوراً بعد ہزاروں کی تعداد میں حامیوں نے نعروں کی گونج کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کیا۔
مہراج ملک اس وقت اپنے حامیوں کے ہمراہ ڈوڈہ کی جانب روانہ ہیں جہاں ان کے مزید استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ بتادیں کہ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز مہراج ملک کی جانب سے دائر کردہ ہیبیس کارپس پٹیشن کو منظور کرتے ہوئے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا تھا اور فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست کے لیے پیش کیے گئے الزامات قانونی جانچ پر پورے نہیں اترتے، جس کے باعث نظر بندی کا حکم برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ اگر مہراج ملک کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔
درخواست گزار کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا کہ مہراج ملک کی نظر بندی غیر قانونی ہے اور اس کے لیے پیش کی گئی وجوہات ناکافی ہیں، جو کہ احتیاطی حراست جیسے سخت قانون کے اطلاق کو درست ثابت نہیں کرتیں۔
اگر ایم ایل اے کو پی ایس اے کے تحت بند کیا جا سکتا ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ محبوبہ مفتی