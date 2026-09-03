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جی ایم سی اننت ناگ میں ڈاکٹروں کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری، کانگریس لیڈر جی اے میر نے کیا اظہارِ یکجہتی
احتجاج میں شامل ڈاکٹروں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے ماہانہ اسٹائپنڈ میں مناسب اضافے کا مطالبہ کیا۔
Published : September 3, 2026 at 9:07 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ اسپتال، جنگلات منڈی میں ڈاکٹروں کی جانب سے اسٹائپنڈ میں اضافے کے مطالبے کو لے کر جاری پُرامن احتجاج آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔
احتجاج میں شامل ڈاکٹروں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے ماہانہ اسٹائپنڈ میں مناسب اضافے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی مشکل اور ذمہ داری سے بھرپور ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، تاہم موجودہ 12,300 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ناکافی ہے۔
آل انڈیا کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور اور حلقہ ڈورو کے رکن اسمبلی جی اے میر نے بھی احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے ڈاکٹروں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا اور ان کے مطالبات کی حمایت کی۔
اس موقع پر جی اے میر نے وزیرِ اعلیٰ سے اپیل کی کہ ڈاکٹروں کے جائز مطالبات کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے اس معاملے پر کارروائی نہ کی تو 21 ستمبر سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس میں اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا۔
جی اے میر نے مزید کہا کہ وہ اسمبلی میں اپنی جماعت کے ساتھی اراکین کے ساتھ مل کر ڈاکٹروں کے مطالبات کو مؤثر انداز میں پیش کریں گے اور حکومت پر مسئلے کے جلد حل کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔
احتجاجی ڈاکٹروں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ان کی تحریک مکمل طور پر پُرامن ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے جائز مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے فوری کارروائی کی جائے اور اسٹائپنڈ میں مناسب اضافہ کیا جائے۔