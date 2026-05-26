بڈگام ریپ قتل معاملہ: ڈی ایل ایس اے کا نابالغ متاثرہ کی تصاویر سوشل میڈیا سے ہٹانے کا حکم
'نابالغ متاثرہ کی شناخت ظاہر کرنا جووینائل جسٹس ایکٹ اور متاثرہ کے حقِ رازداری کی صریح خلاف ورزی کی بنا پر قابلِ سزا جرم ہے۔'
Published : May 26, 2026 at 7:22 PM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی (ڈی ایل ایس اے) بڈگام نے بڈگام عصمت دری اور قتل معاملے میں نابالغ متاثرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے تمام پلیٹ فارمز کو فوری طور تصاویر ہٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ حکم عدولی کی صورت میں متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ڈی ایل ایس اے بڈگام کے سکریٹری و سب جج کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بڈگام کی نابالغ متاثرہ کی تصاویر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپ لوڈ کر کے شئیر کی جا رہی ہیں، جو جووینائل جسٹس ایکٹ اور متاثرہ کے حقِ رازداری کی صریح خلاف ورزی ہے۔
حکم نامے کے مطابق قانون کے تحت کسی بھی نابالغ متاثرہ کی شناخت ظاہر کرنا قابلِ سزا جرم ہے۔ ڈی ایل ایس اے نے عوام اور سوشل میڈیا صارفین کو ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرہ کی شناخت یا تصاویر شیئر کرنے سے مکمل اجتناب کریں۔
حکم میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فوری طور متاثرہ کی تصاویر ہٹانے کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
ادھر سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) بڈگام کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ایسے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کریں جو حکم کے باوجود متاثرہ کی تصاویر اپ لوڈ یا شیئر کرتے ہیں۔
