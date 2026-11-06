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سرحد پر دیوالی، ہاتھوں میں بندوق اور باڑ پر روشن دیے
دیوالی کے موقع پر بھی ایل او سی پر فوجی جوان چوبیس گھنٹے چوکس رہتے اور ہر دن کی طرح سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
Published : November 6, 2026 at 4:26 PM IST
اکھنور (عامر تانترے): دیوالی ہندوستان کے ایک بڑے تہواروں میں شامل ہے۔ اس موقع پر جہاں ہر شخص اپنے اہل خانہ اور اعزہ و اقارب کے ساتھ اس تہوار کی خوشیاں منانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں سرحد پر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے بھارتی فوج کے جوان زیرو لائن پر باڑ کے ساتھ دیے روشن کرکے دیوالی مناتے ہیں، لیکن اس دوران بھی ان کی نظر دشمن کی سرگرمیوں پر مرکوز رہتی ہے اور وہ اپنی چوکسی میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔
لائن آف کنٹرول (ایل او سی) یا سرحد (انٹرنیشنل بارڈر) پر لگی باڑ جوانوں کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ انہیں دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ دشمن کی جانب سے ہمیشہ مسلح دراندازوں کو بھارتی حدود میں داخل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، جنہیں روکنے کے لیے فوجی جوان ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔
ملک کے 140 کروڑ لوگوں کو بغیر خوف کے "روشنیوں کا تہوار"- دیوالی- اپنے کنبوں کے ساتھ منانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے فوجی جوان انتہائی مشکل ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ملک کی خطرناک ترین سرحدوں میں شمار ہونے والی لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر ان کے لیے دیوالی ایک چھٹی نہیں بلکہ ہمیشہ اور ہر روز کی طرح بغیر آنکھ جھپکائے مستعدی سے اپنی ڈیوٹی انجام دینا اور ایل او سی پر کڑی نظر رکھنا ہے۔
دیوالی کے دن بھی بھارتی فوج کے مختلف دستے اپنے روزمرہ کے کام انجام دیتے ہیں۔ ان میں علاقے کی تلاشی اور صفائی، مارٹر گنوں کے ساتھ مشقیں، زیرو لائن پر باڑ کے ساتھ گشت اور جدید ڈرونز کے ذریعے دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شامل ہے۔
دیوالی کے دن روڈ اوپننگ پارٹی (آر او پی) میں شامل جوانوں کی صبح بھی معمول کے مطابق شروع ہوتی ہے۔ ان جوانوں کو فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہونے سے پہلے سڑکوں اور دیگر علاقوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے والے آلات اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور پورے علاقے کی جانچ کرتے ہیں۔
آر او پی کی کارکردگی بہتر بنانے اور اس کے کام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس پارٹی کے جوان ڈرون بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈرون تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ان علاقوں پر بھی نظر رکھتا ہے جہاں جوانوں کی براہ راست نظر نہیں پہنچ سکتی اور مشکوک چیزوں کا فوری پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔
جب آر او پی کسی علاقے کو محفوظ قرار دے کر فوجی دستے کو اشارہ دیتی ہے تو اس کے بعد فوجی ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں کی نقل و حرکت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آر او پی دوسرے علاقوں کی جانب روانہ ہو جاتی ہے، جہاں فوج کے دیگر دستوں کو معمول کی مشقیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ دشمن کی جانب سے کسی بھی شرارت یا حملے کی کوشش کا مقابلہ کیا جا سکے۔
اس کے بعد بلٹ پروف گاڑیوں کی باری آتی ہے، جن پر اینٹی ٹینک گن نصب ہوتے ہیں۔ یہ گاڑیاں بھی ایل او سی کے مختلف علاقوں میں گشت کرتی ہیں اور باڑ کے ساتھ ساتھ دشمن کی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔
دن کے وقت فوج کا ایک اور دستہ کھلے میدانوں میں مارٹر گنوں کے ساتھ معمول کی مشق کرتا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن ملک ایل او سی پر کوئی ناخوشگوار کارروائی کرے یا جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے تو اسے بھرپور جواب دیا جا سکے۔ ان مارٹر گنوں کی مار پانچ کلومیٹر تک کی ہے۔ ان سے مخصوص زاویے پر گولے داغے جاتے ہیں اور تقریباً 20 میٹر کے علاقے میں دشمن کی تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
ماضی میں فوجی جوان دشمن کے علاقے میں مارٹر گولے گرنے کی جگہ کا صرف اندازہ لگاتے تھے، لیکن اب جدید ڈرونز کی مدد سے گولوں کے گرنے کی جگہ دیکھی بھی جاتی ہے اور درست نشانے کے لیے گولہ باری کے زاویے میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے۔
یہ مارٹر گن گزشتہ سال آپریشن سندور کے دوران اور اس کے علاوہ پاکستانی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے وقت بھی بھارتی فوج کے لیے مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ تاہم، 2025 میں آپریشن سندور کے بعد ایل او سی پر دشمن کی سرگرمیاں کافی کم ہو گئی ہیں۔
روبوٹک میول
بعد ازاں، فوج کا ایک اور دستہ زیرو لائن پر باڑ کے بالکل نزدیک گشت جاری رکھتا ہے۔ بھارتی فوج میں روبوٹک خچر (Robotic Mule) کی شمولیت سے یہ گشت مزید آسان ہو گیا ہے۔ خاص طور پر فائرنگ کے تبادلے کے دوران فوجیوں کی جان خطرے میں ڈالے بغیر یہ روبوٹک خچر اہم کام انجام دیتا ہے اور اس نے سرحدوں پر فوج کے کام کرنے کے طریقے میں بڑی تبدیلی لائی ہے۔
جنگ کے دوران یا دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کی کوشش کے وقت دشمن پر نظر رکھنے کے علاوہ روبوٹک خچر اپنے اوپر 20 کلوگرام تک اسلحہ اور گولہ بارود بھی ڈھو سکتا ہے۔ اس طرح فوجیوں کی جان خطرے میں ڈالے بغیر ضروری گولہ بارود متعلقہ دستوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
ایل او سی پر تعینات فوجی جوانوں کے لیے یہ تمام سرگرمیاں روزمرہ کا معمول بن چکی ہیں اور دیوالی کے موقع پر بھی تمام کام طے شدہ منصوبے کے مطابق جاری رہتے ہیں۔ تاہم، دن بھر سخت ڈیوٹی انجام دینے کے بعد شام کو جوان اپنی پلاٹون کے ہیڈکوارٹر میں دیے روشن کرکے اور پٹاخے پھوڑ کر دیوالی کی خوشیاں مناتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک فوجی جوان نے کہا: "میں ملک کے تمام لوگوں کو دیوالی کی مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو انہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ وہ خوشی سے دیوالی منائیں۔"
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