دیوندر سنگھ رانا کی وفات کے بعد صوبہ جموں کی نگروٹہ اسمبلی نشست خالی ہوئی تھی۔

نگروٹہ اسمبلی نشست پر بی جے پی امیدوار دیویانی رانا نے جیت درج کی
نگروٹہ اسمبلی نشست پر بی جے پی امیدوار دیویانی رانا نے جیت درج کی (فائل فوٹو)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 14, 2025 at 11:57 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 12:04 PM IST

جموں (عامر تانترے) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی امیدوار دیویانی رانا نے صوبہ جموں کی نگروٹہ اسمبلی نشست پر ضمنی انتخاب میں واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے نیشنل پینتھرس پارٹی کے امیدوار ہرش دیو سنگھ کو 24 ہزار 526 ووٹوں کے بڑے فرق سے شکست دی، وہیں اس نشست پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) امیدوار شمیم بیگم کو صرف 10834 ووٹ حاصل ہوئے، بیگم 31ہزار سے بھی زائد ووٹوں سے اس نشست پر پیچھے رہی۔

دیویانی رانا کو 42 ہزار 214 ووٹ حاصل ہوئے۔ جبکہ ہرش دیو سنگھ 17 ہزار 688 ووٹ حاصل کر سکے اور نیشنل کانفرنس کی امیدوار شمیم بیگم نے 10 ہزار 846 ووٹ حاصل کیے وہیں اس نشست پر دیگر سات امیدواروں میں سے کوئی بھی ایک ہزار ووٹ کا ہندسہ پار نہیں کر سکا۔

نگروٹہ نشست گزشتہ برس 31 اکتوبر کو دیویانی رانا ان کے والد دیویندر سنگھ رانا کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ تیس برس کی دیویانی رانا اپنے والد کے مشورے پر سیاسی میدان میں کود پڑی اور ابتدا ہی سے حلقے میں متحرک رہی۔

جموں کشمیر میں گزشتہ برس اسمبلی انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ اس الیکشن میں بی جے پی امیدوار دیویندر سنگھ رانا نے واضح برتری سے جیت درج کی تھی تاہم ان کی وفات کے بعد سے یہ نشست خالی تھی۔ وہیں وسطی کشمیر کی بڈگام نشست بھی عمر عبداللہ کی جانب سے استعفیٰ کے بعد سے خالی تھی۔ ان دونوں نشستوں پر ضمنی انتخاب کا اعلان ہوتے ہی ہی بی جے پی نے دیویانی رانا کو ٹکٹ دی۔

سیاسی پس منظر
دیویانی رانا سیاسی پس منظر رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے نانا ایس ایس بَلوَریا جموں و کشمیر کے سابق چیف سیکریٹری رہ چکے ہیں، جبکہ نانی رانی بَلوَریا ایم ایل سی رہ چکی ہے۔ اور ان کے والد دیوندر سنگھ رانا کئی مرتبہ اس نشست کی نمائندگی کر چکے ہیں اور عرصہ دراز تک این سی کے ساتھ رہنے کے بعد آخری عمر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن تھاما۔

تعلیمی قابلیت
دیویانی نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس (UCLA) سے اکنامکس میں بیچلرز ڈگری حاصل کی ہے اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے خاندانی -ٹیک ون ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور جامکاش وہیکلیڈز - کو سنبھال رہی تھی۔

