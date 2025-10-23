ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نگروٹہ ضمنی انتخابات؛ دیویانی رانا، شمیم بیگم اور ہرش دیو سمیت دس امیدوار میدان میں

نگروٹہ سیٹ پر دس اُمیدوار میدان میں، بی جے پی کی دیویانی رانا اپنے والد کی میراث کے سہارے مقابلے میں۔

ا
علامتی تصویر (ای ٹی وی بھارت گرافکس)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 23, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (عامر تانترے) : جموں کے نگروٹہ اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم زوروں پر ہے جہاں دس اُمیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں۔ اس سیٹ پر زیادہ توجہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بی جے پی کے مرحوم لیڈر دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد اب ان کی دختر دیویانی سنگھ رانا پہلی بار سیاست میں قدم رکھ رہی ہے۔

ریٹرننگ آفیسر کو کل 13 امیدواروں کے کاغذات موصول ہوئے تھے، جن میں دو آزاد اُمیدواروں کے فارم مسترد ہوئے، جبکہ دیویانی رانا کے ڈپلیکیٹ فارم کو بھی خارج کر دیا گیا۔ اگر جمعہ کی شام تک کسی نے نام واپس نہ لیا، تو 10 اُمیدوار میدان میں رہیں گے۔

بی جے پی کی نوجوان امیدوار دیویانی رانا کو بڑی ہمدردی اور پارٹی کی مضبوط حمایت حاصل ہے، لیکن ان کے سامنے نیشنل کانفرنس کی شمیم بیگم اور نیشنل پینتھرز پارٹی (انڈیا) کے سابق وزیر ہرش دیو سنگھ سخت چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں۔

عام آدمی پارٹی (عآپ) نے بھی جگوِندر سنگھ کو امیدوار نامزد کیا ہے، مگر پارٹی اس علاقے میں زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ پارٹی کے ریاستی صدر معراج ملک پی ایس اے کے تحت جیل میں بند ہے، جس کے باعث انتخابی مہم پر ان کی غیر موجودگی کا واضح طور اثر دکھ رہا ہے۔

ایک آزاد امیدوار انیل شرما بھی میدان میں ہے۔ وہ پہلے بی جے پی سے وابستہ تھے مگر جب پارٹی نے دیویانی رانا کو ٹکٹ دیا تو انہوں نے بغاوت کر کے آزادانہ طور انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ مبصرین کے مطابق ان کی موجودگی بی جے پی کے ووٹوں جو تقسیم کر سکتی ہے۔

یاد رہے کہ جموں کی نگروٹہ اور کشمیر کی بڈگام اسمبلی نشستوں کے لیے (ضمنی انتخابات) ووٹنگ 11 نومبر کو اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. جموں و کشمیر: حکمراں نیشنل کانفرنس کو دوہرے چیلنج کا سامنا، ضمنی انتخابات انتہائی اہم
  2. نیشنل کانفرنس دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی: شیخ بشیر

TAGGED:

NAGROTA BYPOLL
JAMMU KASHMIR BYPOLLS
BJP LEADER DEVENDER RANA
نگروٹہ اسمبلی
DIVYANI RANA BJP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.