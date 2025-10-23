ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نگروٹہ ضمنی انتخابات؛ دیویانی رانا، شمیم بیگم اور ہرش دیو سمیت دس امیدوار میدان میں
نگروٹہ سیٹ پر دس اُمیدوار میدان میں، بی جے پی کی دیویانی رانا اپنے والد کی میراث کے سہارے مقابلے میں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 23, 2025 at 2:11 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں کے نگروٹہ اسمبلی حلقے میں انتخابی مہم زوروں پر ہے جہاں دس اُمیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں۔ اس سیٹ پر زیادہ توجہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بی جے پی کے مرحوم لیڈر دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد اب ان کی دختر دیویانی سنگھ رانا پہلی بار سیاست میں قدم رکھ رہی ہے۔
ریٹرننگ آفیسر کو کل 13 امیدواروں کے کاغذات موصول ہوئے تھے، جن میں دو آزاد اُمیدواروں کے فارم مسترد ہوئے، جبکہ دیویانی رانا کے ڈپلیکیٹ فارم کو بھی خارج کر دیا گیا۔ اگر جمعہ کی شام تک کسی نے نام واپس نہ لیا، تو 10 اُمیدوار میدان میں رہیں گے۔
بی جے پی کی نوجوان امیدوار دیویانی رانا کو بڑی ہمدردی اور پارٹی کی مضبوط حمایت حاصل ہے، لیکن ان کے سامنے نیشنل کانفرنس کی شمیم بیگم اور نیشنل پینتھرز پارٹی (انڈیا) کے سابق وزیر ہرش دیو سنگھ سخت چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں۔
عام آدمی پارٹی (عآپ) نے بھی جگوِندر سنگھ کو امیدوار نامزد کیا ہے، مگر پارٹی اس علاقے میں زیادہ اثر نہیں رکھتی۔ پارٹی کے ریاستی صدر معراج ملک پی ایس اے کے تحت جیل میں بند ہے، جس کے باعث انتخابی مہم پر ان کی غیر موجودگی کا واضح طور اثر دکھ رہا ہے۔
ایک آزاد امیدوار انیل شرما بھی میدان میں ہے۔ وہ پہلے بی جے پی سے وابستہ تھے مگر جب پارٹی نے دیویانی رانا کو ٹکٹ دیا تو انہوں نے بغاوت کر کے آزادانہ طور انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ مبصرین کے مطابق ان کی موجودگی بی جے پی کے ووٹوں جو تقسیم کر سکتی ہے۔
یاد رہے کہ جموں کی نگروٹہ اور کشمیر کی بڈگام اسمبلی نشستوں کے لیے (ضمنی انتخابات) ووٹنگ 11 نومبر کو اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں: